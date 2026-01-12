Paulina Rubio vende su mansión en Miami por 16.8 millones de dólares

Paulina Rubio cerró un capítulo importante de su vida personal y profesional al concretar la venta de su emblemática mansión "Ananda", ubicada en Miami Beach.

La propiedad, que durante años fue sinónimo de lujo y éxito para la cantante mexicana, se vendió en una cifra espectacular de 16.8 millones de dólares, equivalente a cerca de 300 millones de pesos mexicanos, según informó el programa Ventaneando.

La residencia, localizada en el 20 de West Di Lido Drive, estaba registrada a nombre de P Blond Studios Music in Art LLC y ahora pertenece a Tidal Property Group, una empresa de bienes raíces con sede en Delaware, vinculada a inversionistas inmobiliarios de Nueva York.

Antes de concretar la operación, "La Chica Dorada" logró liquidar por completo las deudas relacionadas con la propiedad, lo que permitió que la transacción se realizara sin contratiempos legales.

SUS FINANZAS SE VIERON AFECTADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

De acuerdo con la emisión de TV Azteca, la situación financiera de Paulina Rubio se vio afectada en los últimos años por los conflictos legales relacionados con la custodia y convivencia de sus hijos, Andrea Nicolás y Eros.

Estos procesos la llevaron en varias ocasiones a hipotecar la mansión y enfrentar dificultades para cumplir con los pagos.

Más allá de su alto valor inmobiliario, la mansión "Ananda" tenía un fuerte significado emocional para la intérprete de "Ni una sola palabra".

El inmueble fue diseñado por su expareja, el arquitecto Ricardo Bofill Levi, y en él vivió momentos familiares importantes, aunque también episodios de tensión junto a Nicolás Vallejo-Nágera y Gerardo Bazúa, padres de sus hijos.

SE MUDA A UNA CASA MÁS MODESTA

El nombre "Ananda", que significa "felicidad" en sánscrito, también dio título al octavo álbum de estudio de Paulina Rubio, lanzado en 2006.

Ese disco marcó un punto alto en su carrera internacional, abriéndole mercado en países escandinavos y llevándola incluso a presentarse en el concierto de los Premios Nobel, donde compartió escenario con figuras como Rihanna y Sharon Stone.

Tras la venta, la cantante se habría mudado con sus hijos a una casa más modesta, iniciando así una nueva etapa lejos del lujo que caracterizó su vida en Miami.