¿Quién es Lera Abova? La Nico Robin que se robó los reflectores en el tráiler del live action de One Piece

El primer adelanto de la segunda temporada del live action de One Piece no solo confirmó el regreso de los Sombrero de Paja, también presentó a uno de los personajes más esperados por los fans: Nico Robin. Desde su aparición, el nombre de Lera Abova comenzó a resonar con fuerza en redes sociales, donde muchos aseguran que su elección fue uno de los mayores aciertos de Netflix y de Eiichiro Oda.

La actriz y modelo será la encargada de dar vida a la arqueóloga conocida inicialmente como Miss All Sunday, una figura clave dentro de Baroque Works y uno de los personajes más complejos del universo creado por Oda.

LOS ORÍGENES DE LERA ABOVA

Lera Abova nació el 4 de noviembre de 1992 en Slavgorod, una pequeña localidad de Siberia, en Rusia. Su nombre real es Valeria Smirnova. Durante su adolescencia, a los 13 años, se mudó a Alemania, país del que también obtuvo la ciudadanía y donde comenzó a construir su carrera profesional.

Antes de llegar al cine y la televisión, Abova encontró su primer gran escaparate en la industria de la moda. En 2016 fue descubierta por el reconocido fotógrafo David Sims, lo que marcó el inicio de una rápida proyección internacional.

DE LAS PASARELAS A LA ACTUACIÓN

Previo a su incursión como actriz, Lera Abova ya era un rostro familiar en el mundo del modelaje. Protagonizó portadas de revistas como Vogue en ediciones de Francia, Alemania y Australia, además de colaborar con diversas casas de lujo. Su presencia elegante y su mirada intensa llamaron la atención de los fans de One Piece, quienes desde hace años la señalaban como una candidata ideal para interpretar a Nico Robin.

Con el tiempo, esa percepción se convirtió en realidad, reforzando la idea de que su casting no fue casualidad, sino el resultado de una búsqueda cuidadosa.

SU EXPERIENCIA EN CINE Y SERIES

Aunque su carrera actoral aún es relativamente corta, Abova ha participado en producciones que le han permitido explorar distintos registros.

En 2019 debutó en el cine con Anna, película dirigida por Luc Besson, donde interpretó a Maude y compartió escena con figuras como Helen Mirren y Cillian Murphy. Más adelante, en 2022, sorprendió al público con un papel más ligero en Pitch Perfect: Bumper in Berlin, interpretando a Thea, también conocida como DJ Das Boot, mostrando un carisma distinto al de sus trabajos previos.

En los próximos años, su presencia en la pantalla seguirá creciendo. Además de One Piece, formará parte de proyectos como Honey Don´t!, donde actuará junto a Chris Evans, y el thriller de Netflix Extraterritorial.

POR QUÉ ES LA NICO ROBIN IDEAL

La elección de Lera Abova como Nico Robin fue recibida con entusiasmo por gran parte de la comunidad. Su parecido físico con el personaje original es evidente, pero más allá de la apariencia, la actriz ha mostrado una comprensión profunda del trasfondo emocional de Robin.

En declaraciones y mensajes dirigidos a los fans, Abova ha comentado que lo que más le atrae del personaje es su búsqueda de pertenencia y familia, un tema central en One Piece. Esta visión conecta con la esencia de Robin, una mujer marcada por la pérdida, el aislamiento y el deseo de conocer la verdad del mundo a través de los Poneglyphs.

Su versión de Miss All Sunday promete reflejar esa dualidad entre una villana sofisticada y una figura vulnerable, herida por su pasado, que poco a poco encuentra un lugar al que llamar hogar.

Con su llegada al live action, Lera Abova no solo interpreta a uno de los personajes más queridos de la saga, también se posiciona como una de las figuras que más expectativa genera rumbo al estreno de la nueva temporada.