Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de la historia tras el éxito de Avatar: Fuego y ceniza

Aunque Hollywood está repleto de estrellas que han logrado éxitos comerciales, muy pocas alcanzan cifras históricas en taquilla. Ese es el caso de Zoe Saldaña, quien gracias a una carrera marcada por franquicias multimillonarias acaba de escribir su nombre con letras doradas en la historia del cine comercial.

El estreno y éxito sostenido de Avatar: Fuego y ceniza no solo ha dominado las salas de cine, sino que también ha colocado a la actriz como la intérprete más taquillera de todos los tiempos.

ZOE SALDAÑA SUPERA A SCARLETT JOHANSSON

La nueva cinta de James Cameron, tercera entrega de la ambiciosa saga de ciencia ficción, ha sido clave para que Saldaña supere a Scarlett Johansson, quien hasta ahora ostentaba el récord gracias, en gran medida, a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel. De acuerdo con datos retomados por Discussing Film, Zoe Saldaña rebasó los 15 mil 402 millones de dólares acumulados por Johansson y se colocó en el primer lugar del ranking histórico de recaudación mundial.

Con el impulso de Avatar: Fuego y ceniza, que se encuentra en cartelera desde el 18 de diciembre de 2025, la diferencia entre ambas actrices continuará ampliándose, al menos mientras Johansson no encabece un nuevo fenómeno de taquilla. Según Screen Thrill, la filmografía de la actriz estadounidense de origen dominicano ya alcanza los 15.5 mil millones de dólares en ingresos globales, frente a los 15.4 mil millones que acumulaba Johansson, cifra reforzada recientemente por Jurassic World: Renace.

CARRERA DE ZOE SALDAÑA

Saldaña, de 47 años, ha participado en cuatro de las diez películas más taquilleras de todos los tiempos: Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019), Avatar: El Camino del Agua (2022) y Avengers: Infinity War (2018), un logro que muy pocos intérpretes pueden presumir. Ella y Scarlett Johansson son, además, las únicas mujeres que figuran dentro del top 10 de actores más taquilleros de la historia.

El éxito de Avatar: Fuego y ceniza tampoco da señales de desaceleración. La película se ha mantenido como líder de taquilla en Estados Unidos y Canadá por cuarto fin de semana consecutivo, acumulando 342 millones de dólares en esos territorios. A nivel mundial, su recaudación ya alcanza los 1.2 mil millones de dólares, confirmando que el universo de Pandora sigue siendo una de las apuestas más rentables del cine contemporáneo.

Con estos números, Zoe Saldaña no solo consolida su estatus como una de las actrices más influyentes de su generación, sino que reafirma que su nombre es sinónimo de éxito en la taquilla global.