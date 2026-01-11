Golden Globes 2026: Guillermo del Toro se queda sin premio pese a las 5 nominaciones de "Frankenstein"

La carrera por los premios más importantes del cine volvió a colocar a Guillermo del Toro en el centro de la conversación, aunque esta vez sin estatuilla. En los Golden Globes 2026, el director mexicano fue superado en la categoría de Mejor Director por Paul Thomas Anderson, quien continúa cosechando elogios por su película "One Battle After Another".

Del Toro competía con su ambiciosa adaptación de "Frankenstein", una producción que había generado altas expectativas entre el público y la crítica. Sin embargo, la noche favoreció nuevamente al cineasta estadounidense, repitiendo un escenario similar al de los Critics Choice Awards, donde Anderson también se impuso en la misma categoría a inicios de enero.

UN RECONOCIMIENTO QUE SE LE RESISTE AL CINEASTA MEXICANO

Aunque la derrota resultó decepcionante para muchos seguidores del realizador tapatío, la nominación confirma la relevancia de Frankenstein dentro de la temporada de premios. La cinta ha sido reconocida por su propuesta visual, su atmósfera y la solidez de sus actuaciones, elementos que han mantenido a Del Toro como una figura clave del circuito.

Esta no es la primera vez que Paul Thomas Anderson se interpone en el camino del mexicano durante esta temporada, consolidándose como uno de los nombres más fuertes en la contienda de dirección.

¿AÚN TIENE POSIBILIDADES RUMBO AL OSCAR 2026?

Si bien los Golden Globes y los Critics Choice Awards suelen marcar tendencias, no son definitivos en la carrera hacia el Oscar 2026. La Academia ha sorprendido en más de una ocasión, y aunque la ventaja parece inclinarse hacia Anderson o incluso hacia otros competidores como Ryan Coogler con Sinners, el panorama aún no está cerrado.

Además, Frankenstein mantiene fuerza en categorías técnicas y artísticas, donde podría convertirse en una de las protagonistas durante la temporada de premios.

LAS NOMINACIONES DE FRANKENSTEIN EN LOS GOLDEN GLOBES 2026

Aunque no logró alzarse con ninguna estatuilla, la película de Guillermo del Toro obtuvo importantes nominaciones:

Mejor Actor en Película de Drama: Oscar Isaac (Victor Frankenstein)

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi (The Creature)

Mejor Música Original: Alexandre Desplat

Mejor Película de Drama

Mejor Director

EL RESPALDO DE LOS CRITICS CHOICE AWARDS

En contraste, el filme sí logró destacar en los Critics Choice Awards, donde fue reconocido en varias categorías clave:

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Peinado y Maquillaje

A pesar del revés en los Golden Globes, Guillermo del Toro sigue siendo un contendiente relevante en la temporada de premios, y su Frankenstein continúa sumando argumentos para mantenerse en la conversación rumbo a la gala del Óscar.