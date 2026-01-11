Golden Globes 2026: sorpresas, favoritos y ganadores de una noche llena de glamour

La 83ª edición de los Golden Globes, presentada por segunda vez consecutiva por la comediante Nikki Glaser, se celebró este domingo en Beverly Hills con una alfombra roja llena de glamour, emoción y grandes expectativas. La ceremonia reunió a lo mejor del cine, la televisión y, por primera vez, a los podcasts, reflejando la evolución de la industria del entretenimiento.

En cine, One Battle After Another lideraba las nominaciones con nueve candidaturas, seguido de cerca por Sentimental Value de Joachim Trier y Sinners de Ryan Coogler. Entre las series de televisión, The White Lotus y Adolescence destacaban como favoritas.

GANADORES EN CINE Y TELEVISIÓN:

Mejor Actor en Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión: Stephen Graham (Adolescence)

Mejor Actor en película musical o comedia: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor Actriz en película musical o comedia: Rose Byrne (If I Had Legs I´d Kick You)

Mejor Actor en serie de televisión – Musical o comedia: Seth Rogen (The Studio)

Mejor Actor de reparto en televisión: Owen Cooper (Adolescence)

Mejor Actriz en serie de televisión – Musical o comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor en serie de televisión – Drama: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actor de reparto en película: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Actriz de reparto en película: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Mejor Guion – Película: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Mejor Podcast: Good Hang con Amy Poehler

Mejor Canción Original – Película: "Golden" – K-Pop Demon Hunters

Mejor Película – Drama: Sentimental Value

Mejor Película – Musical o comedia: Marty Supreme

Mejor Película de animación: K-Pop Demon Hunters

Logros cinematográficos y de taquilla: Avatar: Fuego y Ceniza, F1, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Sinners, Weapons, Wicked For Good, Zootopia 2

Mejor Película de habla no inglesa: It Was Just an Accident (Francia)

Mejor Actriz en película dramática: Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor Actor en película dramática: Joel Edgerton (Train Dreams)

Mejor Director – Película: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Mejor Banda Sonora Original – Película: Jonny Greenwood (One Battle After Another)

SERIES Y TELEVISIÓN:

Mejor Serie de Televisión – Drama: The Pitt

Mejor Serie de Televisión – Musical o comedia: Hacks

Mejor Serie Limitada de Televisión, Serie Antológica o Película para Televisión: Adolescence

Mejor actriz en serie de televisión – Drama: Kathy Bates (Matlock)

Mejor Actriz en Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión: Claire Danes (The Beast in Me)

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Televisión: Carrie Coon (The White Lotus)

Mejor Interpretación en Comedia Stand-Up en Televisión: Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

La gala confirmó a los favoritos, sorprendió con nuevas categorías y resaltó el talento emergente, dejando una lista de ganadores que promete marcar tendencias durante todo 2026. Desde la pantalla grande hasta el formato digital, los Golden Globes 2026 consolidaron su papel como una de las ceremonias más influyentes y esperadas del año.