Las Guerreras K-pop se llevan el Globo de Oro por Mejor Canción Original

El tema Golden, incluido en la película K-Pop Demon Hunters, se alzó con el Globo de Oro a mejor canción original durante la ceremonia celebrada en el Beverly Hilton. La estatuilla reconoce la labor musical dentro de una de las categorías más esperadas de la premiación.

EJAE EMOCIONA AL RECIBIR EL PREMIO

Al subir al escenario, la cantante y compositora EJAE no pudo contener la emoción, quebrándose en varias ocasiones durante su discurso. "Estar aquí no se siente real", confesó entre lágrimas mientras recibía la ovación del público.

EJAE compartió que desde niña trabajó durante diez años para convertirse en idol de K-pop, enfrentando rechazos que cuestionaban la calidad de su voz. "Cuando era pequeña trabajé incansablemente por un sueño. Me dijeron que mi voz no era lo bastante buena y me sentí decepcionada. Me apoyé en las canciones y en la música para seguir", relató ante los presentes.

DE COMPOSITORA A INSPIRACIÓN PARA MILLONES

La artista destacó que hoy su reconocimiento va más allá del premio, vinculando el éxito de Golden con su mensaje de aceptación y resiliencia: "Ahora estoy aquí como cantante y compositora. Ser parte de una canción que ayuda a niñas, niños y personas de todas las edades a atravesar momentos difíciles y aceptarse es algo que nunca imaginé", afirmó mientras se secaba las lágrimas.

MENSAJE MOTIVADOR PARA SUS SEGUIDORES

EJAE dedicó el galardón a quienes enfrentan obstáculos, enfatizando la importancia de la perseverancia: "Este premio es para las personas a las que les cerraron puertas. El rechazo puede ser una redirección. Nunca se rindan. Nunca es tarde para brillar como nacieron para hacerlo", citando además una línea de la propia canción que la llevó al reconocimiento.