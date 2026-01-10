  • 24° C
Farándula

Muere Yeison Jiménez en accidente de avioneta en Colombia: el cantante colombiano tenía 34 años

La aeronave no logró ganar altura tras el despegue, se precipitó a tierra y terminó envuelta en llamas en un campo abierto

Ene. 10, 2026
Viajaba a Medellín para cumplir con una presentación.
El reconocido cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, falleció este sábado 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta ocurrido en el departamento de Boyacá, informan autoridades y medios locales.

El artista viajaba a bordo de una avioneta Piper PA-31 con matrícula N325FA que despegó desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín para cumplir con una presentación programada. La aeronave no logró ganar altura tras el despegue, se precipitó a tierra y terminó envuelta en llamas en un campo abierto entre Paipa y Duitama.

SE CONFIRMAN LAS VÍCTIMAS

Las autoridades confirmaron que seis personas murieron en el accidente, entre ellas Yeison Jiménez, el piloto y miembros de su equipo de trabajo.

Los otros fallecidos fueron identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio, Weisman Mora y el Capitán Hernando Torres, quien pilotaba la aeronave.

TRAYECTORIA Y LEGADO DEL ARTISTA

Yeison Jiménez era una de las figuras más destacadas de la música popular en Colombia. Comenzó su carrera desde niño y con el paso de los años se consolidó como un referente del género, llegando a llenar grandes escenarios como el Estadio Nemesio Camacho "El Campín" en Bogotá.

Tenía programadas nuevas presentaciones para 2026, incluyendo un esperado concierto en dicho estadio.

TUVO SUEÑOS PREMONITORIOS

Medios colombianos también han recordado que en entrevistas recientes Jiménez contó haber tenido sueños en los que veía un accidente de avión en el que moriría, relatos que han estremecido a sus seguidores tras conocerse el desenlace fatal.

Su fallecimiento ha generado una gran conmoción entre fanáticos y artistas del país, quienes lamentan la pérdida de una voz influyente dentro del panorama musical colombiano.

César Leyva
