Del Upside Down a Spotify: las canciones de Stranger Things 5 que conquistan al mundo

La quinta y última temporada de Stranger Thingsdejó huella más allá de la pantalla. Mientras los fans siguen digiriendo el final de la historia creada por los hermanos Duffer, la música volvió a convertirse en protagonista.

La banda sonora de la quinta temporada se disparó en Spotify, con varios temas clásicos que regresaron con fuerza a los rankings globales gracias a su uso en momentos clave del cierre de la serie de Netflix.

LA BANDA SONORA DE STRANGER THINGS 5 ARRASA EN SPOTIFY

Aunque Running Up That Hill de Kate Bush quedó grabada en la memoria colectiva desde temporadas anteriores como el tema asociado a Max (Sadie Sink), la última entrega demostró que el universo musical de Stranger Things va mucho más allá. Rock, pop y baladas icónicas de distintas décadas acompañaron escenas decisivas, provocando un renovado interés entre nuevas generaciones de oyentes.

De acuerdo con datos de reproducciones en Spotify, nueve canciones de la temporada final lograron colarse en el Top mundial, confirmando el impacto cultural de la serie incluso después de su conclusión.

ESTAS SON LAS CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE STRANGER THINGS 5 EN SPOTIFY:

Nº 6: Every Breath You Take – 3.76 millones de reproducciones

– 3.76 millones de Nº 16: Running Up That Hill – 2.47 millones de reproducciones

– 2.47 millones de Nº 38: Purple Rain – 1.98 millones de reproducciones

– 1.98 millones de Nº 51: Everybody Wants to Rule the World – 1.83 millones de reproducciones

– 1.83 millones de Nº 81: Should I Stay or Should I Go – 1.54 millones de reproducciones

– 1.54 millones de Nº 98: Landslide – 1.43 millones de reproducciones

– 1.43 millones de Nº 106: Africa – 1.39 millones de reproducciones

– 1.39 millones de Nº 140: Upside Down – 1.28 millones de reproducciones

– 1.28 millones de Nº 183: Heroes – 1.16 millones de reproducciones

Con este fenómeno, Stranger Things reafirma su legado como una serie que no solo revitalizó el interés por la ciencia ficción ochentera, sino que también rescató canciones del pasado y las convirtió, una vez más, en himnos globales.