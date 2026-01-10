  • 24° C
Farándula

Adrián Marcelo anuncia retiro temporal de la comedia: Estas serán sus últimas fechas con Hermanos de Leche

El medio de la polémica generada por mensajes en redes sociales que apuntan a su divorcio, el comediante ha anunciado un retiro temporal de la comedia

Ene. 10, 2026
En medio de un periodo marcado por la polémica y las reflexiones personales, el conductor, creador de contenido y comediante Adrián Marcelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retirará de la comedia por un tiempo indefinido. 

La decisión, que llega en medio de una etapa marcada por la controversia y cambios significativos en su vida personal, ha generado reacciones encontradas entre su audiencia, que en los últimos años ha seguido de cerca tanto su ascenso en la escena del entretenimiento como las polémicas que lo han colocado en el centro del debate público.

 ADRIÁN MARCELO ANUNCIA RETIRO TEMPORAL DE LA COMEDIA

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el creador regiomontano explicó que esta decisión responde a la necesidad de enfocarse en sí mismo, aunque dejó claro que no se trata de un adiós definitivo a los escenarios.

"Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado", expresó Adrián Marcelo, al tiempo que subrayó que su deseo de convertirse en "el mejor comediante mexicano" sigue intacto. Sin embargo, reconoció que en este momento necesita invertir tiempo en su bienestar personal, una decisión que calificó como "justa y necesaria".

El anuncio llega luego de semanas difíciles para el también youtuber, quien a inicios de este año 2026 generó controversia tras publicar, y posteriormente eliminar, una serie de mensajes en redes sociales que apuntan a la confirmación de su divorcio con Karina Puente. En dichas publicaciones, Adrián Marcelo se refirió a los últimos años de su vida como "los más infelices", lo que avivó especulaciones sobre su estado emocional y su futuro profesional.

ÚLTIMAS FECHAS CON HERMANOS DE LECHE 

En su mensaje más reciente, el conductor detalló que San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas del show Hermanos de Leche durante este año, con presentaciones programadas para los días 13 y 14 de febrero. Invitó al público a asistir, asegurando que se trata de un espectáculo cuidadosamente planeado y trabajado en equipo, al que, dijo, le pusieron "cariño y mucho esfuerzo" para pulirlo.

Pese a su pausa en los escenarios, el conductor aclaró que continuará participando en los capítulos de Hermanos de Leche, manteniendo el estilo ácido y directo que lo ha caracterizado. "Siempre me he mostrado transparente y de momento, es lo que hay", señaló, al asegurar que vendrán tiempos mejores.

Finalmente, Adrián Marcelo se mostró optimista sobre su regreso a los escenarios, convencido de que volverá renovado. "Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda", concluyó, enviando un mensaje de afecto y respeto a su audiencia, que ha seguido de cerca tanto su carrera como los recientes episodios de su vida personal.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

