¿Adrián Marcelo se divorcia de Karina Puente? El mensaje eliminado que desató la polémica

Ene. 09, 2026
El conductor y creador de contenido mexicano Adrián Marcelo volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de publicar, y borrar minutos después, un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como la confirmación de su divorcio de Karina Puente.

A través de una historia, Adrián Marcelo compartió una fotografía de su casa acompañada de un texto contundente, en el que aseguró haber vivido ahí "los cuatro años más infelices" de su vida.

Además, lanzó una polémica recomendación a sus seguidores: no casarse bajo ninguna circunstancia. Aunque la publicación fue eliminada casi de inmediato, varios usuarios y creadores de contenido lograron rescatarla y difundirla.

"Los cuatro años más infelices de mi vida. Los viví aquí. Nunca se casen, raza", fue el mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes rápidamente lo relacionaron con los rumores que desde hace meses rodean su matrimonio.

OPTAN POR MANTENER SILENCIO

En redes sociales ya se venía hablando de una posible crisis en la relación entre Adrián Marcelo y Karina Puente. Algunas versiones difundidas por usuarios apuntan incluso a una supuesta infidelidad, aunque esta información nunca ha sido confirmada por ninguno de los involucrados.

Hasta el momento, tanto el conductor como su esposa han optado por mantener un silencio absoluto sobre su situación personal, evitando aclarar si existe o no un proceso de divorcio en curso.

Mientras tanto, en plataformas digitales abundan los comentarios y opiniones divididas. Muchos internautas aseguran que Karina Puente habría logrado salir de una relación complicada, mientras otros critican duramente al creador de contenido, a quien frecuentemente se le señala por actitudes consideradas machistas.

