Netflix rechaza documental de Yuri sobre su gira Icónica

Yuri reveló que Netflix rechazó el documental que ya había grabado sobre su gira Icónica, un proyecto que surgió a petición expresa de sus seguidores y que buscaba mostrar, desde adentro, el proceso creativo y personal de la cantante durante esta etapa clave de su carrera.

Desde hace tiempo, fans de la intérprete le habían solicitado realizar un documental al estilo de los que se han vuelto tendencia entre artistas consolidados: no una bioserie, sino un testimonio íntimo del detrás de cámaras de una gira.

Un ejemplo reciente es el de Gloria Trevi, producido por ViX, donde la cantante documentó seis meses de su vida, desde vacaciones familiares hasta la preparación de su tour de despedida de 2025.

NO LES INTERESÓ, DIJO

Inspirada por ese formato y por el éxito de Icónica, Yuri decidió escuchar a su público. La gira es especialmente significativa, ya que marca su regreso a una producción espectacular con múltiples cambios de vestuario y, además, celebra 40 años de trayectoria artística.

A lo largo de 2025, la jarocha compartió en Instagram algunos de los momentos más impactantes de sus conciertos en Latinoamérica.

Con ese material, la cantante presentó el proyecto a Netflix, pero la respuesta fue negativa. "Lamentablemente a Netflix no le interesó el proyecto de Icónica Tour", escribió Yuri en su cuenta de X, incluso etiquetando a la plataforma. Sin dramatizar, agregó: "Ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo".

LE PIDEN QUE LO LLEVE A VIX

Tras el mensaje, sus seguidores reaccionaron de inmediato y le sugirieron ofrecer el documental a otra plataforma.

El nombre que más se repitió fue ViX, recordando la histórica relación de Yuri con Televisa, empresa propietaria del servicio de streaming. Ahora, sus fans esperan que el material no quede guardado y finalmente vea la luz.