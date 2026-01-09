  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 9 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Netflix rechaza documental de Yuri sobre su gira Icónica

Sus seguidores reaccionaron y le sugirieron ofrecer el documental a otra plataforma

Ene. 09, 2026
Usuarios le pidieron llevar la historia a Vix.
Usuarios le pidieron llevar la historia a Vix.

Yuri reveló que Netflix rechazó el documental que ya había grabado sobre su gira Icónica, un proyecto que surgió a petición expresa de sus seguidores y que buscaba mostrar, desde adentro, el proceso creativo y personal de la cantante durante esta etapa clave de su carrera.

Desde hace tiempo, fans de la intérprete le habían solicitado realizar un documental al estilo de los que se han vuelto tendencia entre artistas consolidados: no una bioserie, sino un testimonio íntimo del detrás de cámaras de una gira.

Un ejemplo reciente es el de Gloria Trevi, producido por ViX, donde la cantante documentó seis meses de su vida, desde vacaciones familiares hasta la preparación de su tour de despedida de 2025.

NO LES INTERESÓ, DIJO

Inspirada por ese formato y por el éxito de Icónica, Yuri decidió escuchar a su público. La gira es especialmente significativa, ya que marca su regreso a una producción espectacular con múltiples cambios de vestuario y, además, celebra 40 años de trayectoria artística.

A lo largo de 2025, la jarocha compartió en Instagram algunos de los momentos más impactantes de sus conciertos en Latinoamérica.

Con ese material, la cantante presentó el proyecto a Netflix, pero la respuesta fue negativa. "Lamentablemente a Netflix no le interesó el proyecto de Icónica Tour", escribió Yuri en su cuenta de X, incluso etiquetando a la plataforma. Sin dramatizar, agregó: "Ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo".

imagen-cuerpo

LE PIDEN QUE LO LLEVE A VIX

Tras el mensaje, sus seguidores reaccionaron de inmediato y le sugirieron ofrecer el documental a otra plataforma.

El nombre que más se repitió fue ViX, recordando la histórica relación de Yuri con Televisa, empresa propietaria del servicio de streaming. Ahora, sus fans esperan que el material no quede guardado y finalmente vea la luz.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sebastian Stan sería Dos Caras en la nueva película de The Batman
Farándula

Sebastian Stan sería Dos Caras en la nueva película de The Batman

Enero 09, 2026

Aunque el estudio aún no ha hecho un anuncio oficial sobre su papel, los rumores indican que el actor podría dar vida a Harvey Dent

Filtran posible lista de los participantes de La Casa de los Famosos 2026
Farándula

Filtran posible lista de los participantes de La Casa de los Famosos 2026

Enero 09, 2026

Nombres vinculados al reality comienzan a circular en redes sociales y generan expectativa entre seguidores del programa

Pese a oferta millonaria, exactriz de Televisa descarta volver a las telenovelas
Farándula

Pese a oferta millonaria, exactriz de Televisa descarta volver a las telenovelas

Enero 09, 2026

Alejada de la actuación desde 2009, la exactriz infantil de Televisa se mantiene firme su decisión de no volver a la televisión