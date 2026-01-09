Pese a oferta millonaria, exactriz de Televisa descarta volver a las telenovelas

El regreso de figuras emblemáticas de las telenovelas mexicanas suele generar expectativa entre el público, pero no siempre se concreta. Durante más de una década, el nombre de Allisson Lozz ha estado envuelto en nostalgia, especulación y silencio.

Su salida abrupta de la televisión en 2009, tras protagonizar En nombre del amor, marcó el fin de una carrera que parecía destinada a consolidarse dentro de Televisa. Desde entonces, cada rumor sobre un posible regreso ha generado expectativa entre el público que la vio crecer en la pantalla.

EXACTRIZ DE TELEVISA DESCARTA VOLVER A LAS TELENOVELAS

Allisson Lozz es una de las actrices infantiles más recordadas de Televisa y recientemente Televisa le hizo una oferta millonaria para volver a la pantalla chica; estuvo sobre la mesa recientemente; sin embargo, la respuesta fue negativa y reafirmó su decisión de mantenerse alejada del medio artístico.

La productora Rosy Ocampo confirmó que sí existió un intento formal para traer de vuelta a la actriz a los melodramas mexicanos. La revelación se dio durante una entrevista con la periodista de espectáculos Shanik Berman, donde Ocampo habló sin rodeos sobre el acercamiento que tuvo con la exactriz infantil y juvenil.

De acuerdo con la productora, Allisson Marian Lozano Núñez fue buscada para una participación especial en la telenovela Papás por siempre. La propuesta incluía una oferta económica considerable, descrita como millonaria; sin embargo, la respuesta fue tajante y definitiva.

"Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación. Yo pienso que a quien le gustaba era a la mamá", expresó Ocampo, dejando entrever que la decisión de no volver al medio artístico responde a una convicción personal profundamente arraigada.

¿QUIÉN ES ALLISON LOZZ?

Allisson Lozz es una exactriz mexicana que alcanzó fama en los años 2000 por su trabajo en telenovelas infantiles y juveniles de Televisa. Su carrera despegó tras participar en Código F.A.M.A. y se consolidó con proyectos como Alebrijes y Rebujos y Misión S.O.S.

También tuvo participaciones en Rebelde y La Rosa de Guadalupe. En 2009, luego de protagonizar En nombre del amor, se retiró definitivamente de la actuación.

Actualmente, se encuentra lejos de los foros de grabación y los reflectores, Lozz construyó una nueva vida en Colorado, Estados Unidos, donde se consolidó como empresaria en la industria de los cosméticos.

A pesar de su retiro, su nombre continúa siendo tema de conversación debido a la nostalgia que generan sus personajes y a las constantes versiones sobre un posible regreso a la televisión, el cual ella misma ha descartado en repetidas ocasiones.