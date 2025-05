De estrella de Televisa a emprendedora: ¿Qué ha sido de Allisson Lozz?

Durante los años 2000, Allisson Lozz se consolidó como una de las actrices juveniles más queridas de Televisa. Su carisma y talento la llevaron a protagonizar exitosas telenovelas infantiles como Misión S.O.S. y poco después Al diablo con los guapos y En nombre del amor, ganándose un lugar destacado en el corazón del público mexicano Sin embargo, en 2009, cuando su carrera se encontraba en la cima, la joven actriz tomó una sorpresiva decisión al retirarse del mundo del espectáculo.

Desde entonces, mucho se ha especulado sobre las razones detrás de su retiro y lo que ha sido de su vida lejos de los reflectores. Hoy, gracias a su presencia activa en redes sociales, especialmente en TikTok, la exactriz ha revelado los motivos que la llevaron a abandonar la televisión y el nuevo rumbo profesional que decidió seguir.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ ALLISSON LOZ DE LA ACTUACIÓN?

Allisson Marian Lozano Núñez, conocida artísticamente como Allisson Lozz, comenzó su carrera en Código F.A.M.A., lo que le permitió protagonizar la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos. Posteriormente, participó en otras producciones como Misión S.O.S., Rebelde y La Rosa de Guadalupe. Sin embargo, fue con Al diablo con los guapos y En nombre del amor con la que alcanzó un éxito rotundo.

En una reciente transmisión en vivo, la actriz reveló que una de las principales razones que la llevaron a dejar la actuación fue el maltrato laboral. Señaló que, durante la grabación de En nombre del amor, cuando tenía apenas 16 años, no se le brindaron los cuidados necesarios por parte de la producción. “La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí”, confesó.

Esta experiencia, sumada a su deseo de vivir una vida más tranquila y con mayor control sobre su tiempo y bienestar, la impulsó a dar un giro radical en su vida.

¿QUÉ HA SIDO DE ALLISSON LOZZ?

Hoy en día, Allisson Lozz vive en Colorado, Estados Unidos, donde ha construido una nueva vida completamente alejada de la farándula. Actualmente, se dedica al mercadeo en red dentro de la empresa de cosméticos Farmasi, una labor que desempeña desde hace cinco años y que, según ha expresado, le ha brindado una enorme satisfacción personal y profesional. Además, es muy activa en redes sociales donde comparte contenido de su trabajo, cuenta con más 300 mil seguidores.

“A lo mismo que hace cinco años, a las redes de mercadeo que me encanta. Es la mejor manera de ayudar a las más personas posibles. Se me hace hermoso. Yo creo que es a lo que me voy a dedicar siempre”, explicó a sus seguidores.

La exactriz destacó que lo que más disfruta de su trabajo actual es el impacto positivo que tiene en la vida de otras personas, no solo en lo económico, sino también en su crecimiento personal.