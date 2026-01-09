Grupo Frontera se suma al cartel de La Cura Fest de Carín León y eleva la expectativa en Hermosillo

Hermosillo se alista para convertirse en el epicentro de la música regional mexicana y de los sonidos que hoy dominan las listas de popularidad en Hispanoamérica. Con el sello de identidad de uno de sus máximos exponentes, La Cura Fest comienza a tomar forma como un evento sin precedentes en Sonora, no solo por realizarse en la tierra natal de Carín León, sino por la ambiciosa apuesta artística que busca reunir a figuras de talla internacional en un mismo escenario.

La primera edición del festival promete marcar un antes y un después en la oferta musical del estado, al proyectar a Hermosillo como una plaza clave para los grandes espectáculos.

GRUPO FRONTERA SE SUMA AL CARTEL DE LA CURA FEST

A través de sus redes sociales, Carin León utilizó una dinámica de sopa de letras acompañada de la pregunta: "¿Ya descubrieron quién más viene a La Cura Fest?".

Bastaron unos minutos para que los usuarios identificaran el nombre de la agrupación comandada por Adelaido "Payo" Solís, confirmando así su esperada participación en el evento.

Grupo Frontera, la agrupación texana de regional mexicano, fue confirmada como uno de los actos estelares de La Cura Fest, el festival encabezado por Carín León que se celebrará los días 14 y 15 de marzo de 2026 en la Expogan de Hermosillo. Su participación refuerza una cartelera que ya incluye a Alejandro Sanz y posiciona al evento como uno de los más importantes del año en Sonora.

Además de aparecer de manera explícita en la dinámica, otra de las pistas que fortaleció la confirmación fue la estrecha relación musical entre Carín León y Grupo Frontera, quienes han colaborado en al menos cuatro canciones: "Que Vuelvas", "Mutuo", "Alch Sí" y "Como De Sol A Sol", varios de cuyos videos oficiales fueron grabados en Hermosillo, reforzando el vínculo artístico con la capital sonorense.

Con esta incorporación, Grupo Frontera se une a Alejandro Sanz como los artistas confirmados hasta ahora para La Cura Fest, un festival que promete reunir a figuras clave de la música hispanoamericana y colocar a Hermosillo bajo los reflectores del panorama musical internacional.

La Cura Fest se llevará a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en la Expogan Hermosillo, con actividades programadas a partir de las 14:00 horas. De acuerdo con los organizadores, los boletos para la primera fecha ya se encuentran agotados, mientras que aún están disponibles las últimas entradas para el domingo 15 de marzo, las cuales pueden adquirirse a través del sitio superboletos.com.

Con una cartelera de alto nivel y el sello personal de Carín León, el festival se perfila como una celebración imperdible de la música regional mexicana y sus nuevas fusiones, en un ambiente que promete ser tan intenso como festivo en el corazón de Sonora.