Natanael Cano frena orden de arresto en Sonora con suspensión provisional

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano logró frenar una orden de aprehensión en su contra en Sonora, luego de que un juzgado federal le concediera una suspensión provisional que impide su detención mientras se analiza el fondo de un juicio de amparo promovido por su defensa.

De acuerdo con información de Radio Fórmula Sonora, el recurso legal fue admitido el pasado 31 de diciembre de 2025 por el Juzgado Primero de Distrito en Sonora.

NATANAEL CANO FRENA ORDEN DE ARRESTO EN SONORA

La jueza Yadira Guadalupe Dórame Enríquez resolvió otorgar la suspensión provisional, con lo cual se protege la libertad del intérprete mientras continúa el proceso constitucional.

Aunque se confirmó que existe una orden de arresto emitida por un juez penal local, hasta el momento las autoridades estatales no han informado de manera oficial cuándo fue girada ni cuáles son los cargos específicos que la originaron. Pese a ello, la resolución federal impide que Natanael Cano sea privado de su libertad por autoridades estatales o municipales mientras la suspensión siga vigente.

La jueza federal determinó que, en caso de que el cantante acuda a una audiencia inicial relacionada con el proceso penal, el juez local podría imponer medidas cautelares, como la obligación de firmar periódicamente en un juzgado, restricciones para salir del país u otras previstas en la ley. Sin embargo, dichas medidas no pueden aplicarse mientras la suspensión provisional continúe activa.

Asimismo, si la orden de aprehensión estuviera relacionada con un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión únicamente evitaría que Cano sea encarcelado por autoridades locales. En ese supuesto, de llegar a ser detenido, quedaría bajo la custodia y supervisión del juzgado federal.

Hasta ahora, Natanael Cano no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación legal en sus redes sociales.

ANTECEDENTES EN SONORA

La controversia se suma a antecedentes judiciales del cantante en Sonora. El 29 de marzo de 2024, Cano fue detenido en Hermosillo cuando conducía un Dodge Charger rojo sin placas y a exceso de velocidad. Durante el incidente, que quedó grabado en video, ofreció dinero a policías municipales para evitar una sanción, lo que derivó en una investigación por cohecho.

Como consecuencia, fue vinculado a proceso, se le impusieron medidas cautelares y se le prohibió salir del país sin autorización judicial. Aunque evitó la prisión preventiva mediante un amparo, permaneció bajo vigilancia judicial. En ese mismo caso, siete policías municipales también fueron procesados por aceptar el soborno.

Actualmente, la nueva suspensión provisional mantiene protegida la libertad del cantante mientras se define si se le otorgará el amparo definitivo, en un proceso que mantiene su situación legal bajo observación judicial en Sonora.