Demandan a Bad Bunny por presunto uso ilegal de una voz; exigen 16 millones de dólares

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y su sello discográfico, Rimas Entertainment LLC, enfrentan una nueva controversia legal en 2026, luego de que una mujer presentara una demanda por el presunto uso no autorizado de su voz en dos canciones del artista, una de ellas convertida en un fenómeno global.

La acción judicial, que reclama una indemnización de 16 millones de dólares, se suma a otros litigios recientes que rodean la carrera del intérprete más escuchado del planeta.

DEMANDAN A BAD BUNNY POR PRESUNTO USO ILEGAL DE UNA VOZ

De acuerdo con información difundida por medios locales y la agencia EFE, la demanda fue presentada el pasado 5 de enero por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien asegura que su voz fue utilizada sin consentimiento en los temas “Solo de mí”, incluido en el álbum X100pre (2018), y “EoO”, canción del disco Debí tirar más fotos (2025).

Según el recurso legal, Serrano Rivera nunca otorgó autorización para el uso comercial de la grabación, ni recibió compensación económica o reconocimiento legal por su participación. La demanda sostiene que estos hechos violan la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, además de vulnerar el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad y constituir un caso de enriquecimiento injusto.

El origen del conflicto se remonta a un mensaje enviado a través de WhatsApp por el productor Roberto J. Rosado, conocido como La Paciencia. En dicho intercambio, Rosado solicitó a Serrano Rivera que se grabara diciendo la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”. La demandante afirma que accedió a enviar el audio sin que se le explicara el propósito de la grabación ni que su voz sería utilizada con fines comerciales.

“La voz fue utilizada sin consentimiento, sin compensación y sin atribución legal en canciones, promociones, discos, conciertos y plataformas musicales a nivel mundial”, señala el documento judicial, que subraya una presunta violación a los derechos morales de autor en su modalidad de derecho de atribución.

La demanda también incluye el uso de la grabación en conciertos, específicamente durante la residencia que Bad Bunny ofreció el año pasado en el Coliseo de Puerto Rico, así como en material promocional y mercancía oficial del artista. Además de la indemnización económica, Serrano Rivera solicita el cese inmediato del uso de su voz en cualquier formato.

Para dimensionar el alcance del daño, el escrito señala que “Solo de mí” acumulaba 389 millones de vistas en YouTube y más de 540 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “EoO” superaba los 757 millones de reproducciones en la misma plataforma.

Este nuevo litigio se suma a otros procesos legales recientes que involucran al intérprete, en medio del debate sobre el uso de contenido, consentimiento y derechos de autor en la industria musical.