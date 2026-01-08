  • 24° C
Farándula

Café Tacvba pide retirar su música de Spotify: esto respondió la plataforma

La banda mexicana acusa a la empresa de streaming de financiar armamento, apoyar campañas de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE)

Ene. 08, 2026
En medio del éxodo de artistas que desde 2025 han decidido retirar su música de Spotify, Café Tacvba se colocó en el centro de la conversación global sobre la ética de las plataformas de streaming.

La histórica banda mexicana, encabezada por Rubén Albarrán, exigió que su catálogo sea retirado del servicio al considerar que la empresa mantiene prácticas contrarias a los valores del grupo.

CAFÉ TACVBA PIDE RETIRAR SU MÚSICA DE SPOTIFY

El pronunciamiento de Café Tacvba se dio a conocer a través de un video publicado por Albarrán en redes sociales, en el que explicó que la banda envió cartas a Universal Music México y Warner Music México para solicitar formalmente la baja de su música de Spotify.

Entre las razones, el vocalista mencionó supuestas inversiones en armamento, la difusión de publicidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), el uso de inteligencia artificial "en detrimento de los músicos" y lo que calificó como regalías insuficientes.

"Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado", expresó Albarrán. Además, subrayó que ni él ni sus compañeros están de acuerdo en que los ingresos generados por su obra terminen financiando guerras o acciones que consideran reprobables.

SPOTIFY RESPONDE A LA PETICIÓN DE CAFÉ TACVBA

Ante los señalamientos, Spotify emitió un mensaje en el que reconoció el legado musical de Café Tacvba y el derecho de sus integrantes a expresar sus opiniones, pero rechazó que las acusaciones sean verídicas.

"Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania", señaló la compañía en referencia a la polémica inversión del fundador y CEO de Spotify, Daniel Ek, en la empresa alemana de software militar basada en inteligencia artificial.

Sobre la supuesta publicidad de ICE, la plataforma aseguró que actualmente no existen anuncios de ese organismo en su servicio y que la campaña mencionada formó parte de un esfuerzo de reclutamiento del gobierno estadounidense que se difundió en diversos medios y plataformas, no de manera exclusiva en Spotify.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, la empresa afirmó que sus políticas están diseñadas para proteger a los artistas humanos y evitar abusos que perjudiquen la creación musical. Finalmente, respecto a las regalías, Spotify sostuvo que entrega alrededor del 70 por ciento de los ingresos a los titulares de derechos y se definió como una de las plataformas que más paga a la industria musical. Incluso, dejó abierta la puerta para seguir siendo "aliados comerciales" de Café Tacvba.

"Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días", afirmó.

Por ahora, Café Tacvba se perfila como una de las pocas, si no es que la única, banda mexicana de alto perfil que ha solicitado públicamente el retiro de su música de Spotify.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

