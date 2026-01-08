Andrés Johnson da su explicación tras polémica del video sobre la posible invasión de EU a México

El influencer originario de Hermosillo, Andrés Johnson, ha sido centro de una intensa polémica en redes sociales luego de publicar un video en el que bromea sobre un escenario hipotético de una posible invasión de Estados Unidos a México, generando una ola de críticas y debate público.

CRÍTICAS Y "FUNA" EN REDES SOCIALES A ANDRÉS JOHNSON

La controversia se desató cuando Johnson respondió a la pregunta de un seguidor: "¿Qué harías si Estados Unidos invadiera México?", contestando primero con un "no, no quiero" y segundos después matizando con un tono sarcástico "sí quiero".

Además, añadió que Estados Unidos "solo quiere entrar por nuestro petróleo" y comentó que en su vida había visto petróleo, lo que fue interpretado como una minimización de un recurso estratégico para el país.

Miles de usuarios en plataformas como TikTok, X e Instagram reaccionaron con descontento, señalando que la broma tocaba un tema sensible relacionado con la soberanía nacional, la política internacional y la historia de México, donde cualquier alusión a una intervención militar extranjera puede resultar particularmente delicada.

Comentarios críticos señalaron que trivializar un posible escenario de invasión o intervención militar no solo demuestra falta de sensibilidad, sino también una ausencia de contexto político e histórico necesario al tratar temas de gran relevancia para el público mexicano.

ANDRÉS JOHNSON RESPONDE A LA POLÉMICA

Tras la escalada de críticas, Johnson decidió emitir un mensaje en sus historias de Instagram para aclarar la situación y responder a la controversia. En su publicación, el creador admitió que cometió un "muy mal chiste en un muy mal momento" y reconoció que actuó sin el contexto histórico y político necesario para abordar el tema.

Johnson explicó que su intención no era minimizar la situación ni ignorar la importancia del tema, sino responder al comentario desde su estilo habitual de humor, aunque ahora reconoció que fue inapropiado dado el contexto.

Asimismo, admitió que sus palabras surgieron desde la desinformación y que no tiene la preparación ni el interés de involucrarse en debates políticos complejos.

El episodio con Andrés Johnson abre un debate más amplio sobre la responsabilidad de los influencers y creadores de contenido al abordar temas de interés nacional e internacional.

Aunque el humor es una herramienta común en redes, muchos usuarios han señalado la importancia de medir el impacto de los comentarios cuando estos pueden afectar percepciones sobre asuntos delicados como la soberanía y la seguridad.

La controversia continúa siendo discutida en redes sociales y medios digitales, ilustrando tanto el poder como los riesgos del contenido viral en la era digital.