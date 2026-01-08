Bruno Mars anuncia "The Romantic", su esperado regreso en solitario tras casi una década

Tras casi diez años sin un álbum en solitario, Bruno Mars ha decidido que 2026 sea el año de su regreso definitivo a la primera línea de la industria musical. El cantante y compositor estadounidense confirmó que su nuevo disco, titulado "The Romantic", verá la luz el próximo 27 de febrero, marcando así un nuevo capítulo en su carrera artística.

Como adelanto, los fans podrán escuchar mañana viernes el primer sencillo, lo que ha generado una oleada de expectativa en redes sociales y plataformas digitales.

BRUNO MARS ANUNCIA "THE ROMANTIC"

El anuncio fue realizado por el propio artista a través de sus perfiles oficiales, donde también compartió lo que parece ser la carátula del álbum: un retrato de Bruno Mars en blanco y negro, enmarcado con flores, una imagen que refuerza el tono más íntimo y elegante que sugiere el título del proyecto. "The Romantic" será su cuarto álbum de estudio y el primer trabajo en solitario desde "24K Magic", lanzado en 2016.

Aunque Mars se mantuvo alejado de los reflectores como solista durante varios años, su presencia nunca desapareció del todo. Su último proyecto discográfico fue "An Evening With Silk Sonic" (2021), realizado junto a Anderson. Paak, un álbum que se convirtió en un fenómeno crítico y comercial y que les valió múltiples premios Grammy, incluidos Grabación del Año y Canción del Año, según recuerda la revista Variety.

Durante 2025, Bruno Mars volvió a dominar las listas de éxitos gracias a diversas colaboraciones. Destaca especialmente "Die With a Smile", su dueto con Lady Gaga, que lideró el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y se convirtió en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify. A esto se suman colaboraciones con Sexyy Red en "Fat Juicy & Wet" y con Rosé en "APT.", tema que obtuvo nominaciones a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop en los próximos premios Grammy.

GIRA DE BRUNO MARS

Más allá del lanzamiento del álbum, la maquinaria de su regreso ya está en marcha con la confirmación de "The Romantic Tour", una gira de grandes estadios que recorrerá escenarios emblemáticos como el Allegiant Stadium de Las Vegas, Wembley en Londres, así como paradas clave en Madrid y París. Todo apunta a un espectáculo de gran formato, tanto en lo musical como en lo visual.

Con este nuevo proyecto, Bruno Mars parece tomar distancia del funk festivo y la exuberancia de su etapa anterior para explorar un sonido más íntimo, orgánico y sentimental. "The Romantic" no se perfila únicamente como un disco de baladas, sino como una reinterpretación madura de su identidad sonora.