MrBeast confronta al fandom de One Piece tras críticas por su interés en la serie

El creador de contenido Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, se convirtió en el centro de atención del mundo del anime tras un enfrentamiento con algunos seguidores de One Piece en redes sociales. La polémica surgió después de que el influencer cambiara su foto de perfil en la red social X por una imagen de Monkey D. Luffy, el icónico protagonista de la obra de Eiichiro Oda.

LA CHISPA DE LA CONTROVERSIA

El 24 de diciembre de 2025, MrBeast compartió con sus seguidores su intención de comenzar a ver One Piece, admitiendo sentirse abrumado por la cantidad de episodios que la serie tiene. Tras recibir miles de recomendaciones de figuras como IShowSpeed, Donaldson anunció su decisión y actualizó su avatar con Luffy.

Lo que parecía un gesto inocente de admiración por la serie se convirtió en un foco de críticas. Algunos miembros del fandom lo acusaron de ser un "falso fan", sugiriendo que solo se sumaba al "hype" por motivos de marketing, especialmente con la segunda temporada del live action de Netflix programada para marzo de 2026. Otros reprocharon que eligiera una imagen de Luffy “post-timeskip” como foto de perfil, asumiendo que no había visto la serie completa.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE MRBEAST

Cansado del elitismo dentro del fandom, Donaldson respondió con un mensaje directo que rápidamente se volvió viral:

"He visto más anime que todos ustedes, pequeños payasos de anime con sus fotos de perfil de anime... Tuiteaba sobre anime desde mucho antes de que algunos de ustedes nacieran... Me vi los 700 episodios de Naruto".

La defensa de MrBeast tiene respaldo en registros antiguos de internet, donde se pueden encontrar tuits en los que menciona series como Attack on Titan y Naruto, mucho antes de que se convirtieran en fenómenos culturales en Occidente.

UN DEBATE SOBRE LA TOXICIDAD EN EL FANDOM

El incidente ha abierto la conversación sobre la toxicidad de ciertos sectores del fandom de anime. Mientras que muchos celebran que una figura global como MrBeast promocione One Piece, otros prefieren cuestionar y atacar a los recién llegados, generando un debate sobre los límites entre la pasión por una serie y el comportamiento tóxico.

¿Es válido que los fans veteranos cuestionen a los nuevos seguidores o simplemente se trata de hostilidad innecesaria? Este caso deja abierta la discusión sobre cómo acoger a quienes se suman al amor por el anime sin convertirlo en una competencia de legitimidad.