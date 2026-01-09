Jackass regresa: Johnny Knoxville da detalles sobre el regreso de la quinta película

Jackass, una de las franquicias de comedia más influyentes de las últimas dos décadas y que marcó a la generación millennial, está oficialmente de regreso para este 2026.

El anuncio fue realizado por el propio Johnny Knoxville, creador y rostro más emblemático del proyecto, a través de Instagram, en una publicación compartida con la cuenta oficial de Jackass y Paramount Pictures. Acompañado del icónico logo de la calavera con muletas, el actor escribió:

“Queríamos avisarles que este verano Jackass regresa. Nos vemos en los cines el 26 de junio. Habrá más, pero queríamos que lo supieran primero por nosotros”.

La noticia fue confirmada por medios como Variety y EFE, y rápidamente desató una ola de nostalgia entre los fans, marcando el regreso de un grupo que redefinió el humor físico, la televisión por cable y la cultura pop de principios del siglo XXI.

¿QUIÉNES REGRESAN EN JACKASS 5?

Aunque el reparto completo aún no ha sido revelado, se sabe que Johnny Knoxville volverá como figura central, acompañado por varios veteranos de la franquicia. Entre los nombres que se perfilan están:

Steve-O

Chris Pontius

Danger Ehren

Jason “Wee Man” Acuña

También regresarán integrantes de la nueva generación presentada en Jackass Forever (2022), como Rachel Wolfson, Jasper Dolphin, Eric Manaka, Zack Holmes y Sean “Poopies” McInerney, lo que apunta a una mezcla entre la vieja guardia y nuevos rostros.

Uno de los temas que más expectativa genera es el posible regreso de Bam Margera. Aunque fue despedido de la película anterior por incumplir acuerdos de bienestar, se ha confirmado que aparecerá en Jackass 5 mediante material de archivo inédito, una manera simbólica de incluirlo sin grabar escenas nuevas.

EL FENÓMENO JACKASS DE MTV AL CINE

Jackass nació en el año 2000 como un reality show de MTV y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Con apenas tres temporadas y 25 episodios, logró algo que pocas series consiguen: trascender su formato y convertirse en una franquicia cinematográfica multimillonaria.

Las películas oficiales Jackass: The Movie (2002), Jackass Number Two (2006), Jackass 3D (2010) y Jackass Forever (2022), consolidaron el estilo de humor extremo y autodestructivo que los hizo famosos, al tiempo que definieron la estética de una generación criada con MTV prendido todo el día.

Para los millennials, Jackass no fue solo un programa: fue un ritual. Era encender la televisión y encontrarse con un caos hilarante que rompía las reglas, se burlaba del dolor y convertía la estupidez en una forma de arte.

En una época previa a TikTok y YouTube, Jackass demostró que el humor absurdo, las bromas físicas y la irreverencia podían ser un lenguaje universal.

UN REGRESO CARGADO DE NOSTALGIA (Y GOLPES)

A sus 54 años, Knoxville sigue liderando el proyecto, pese a las advertencias médicas tras sufrir daño cerebral en una acrobacia durante la película anterior.

Aun así, su compromiso con Jackass se mantiene firme, y el anuncio de esta quinta entrega confirma que la franquicia todavía tiene gasolina… aunque el cuerpo ya pida refacciones.

Jackass 5 no solo promete nuevas acrobacias y locuras, sino también un viaje directo a la memoria colectiva de una generación que creció viendo a estos “tontos” jugarse la vida por una carcajada.