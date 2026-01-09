  • 24° C
Farándula

Filtran posible lista de los participantes de La Casa de los Famosos 2026

Nombres vinculados al reality comienzan a circular en redes sociales y generan expectativa entre seguidores del programa

Ene. 09, 2026
El reality La Casa de los Famosos vuelve con una nueva temporada, prometiendo sorpresas y emociones para los seguidores del programa

El reality show La Casa de los Famosos está de regreso y la expectativa entre los espectadores aumenta a medida que se acerca el estreno. Telemundo anunció que la nueva temporada se estrenará en febrero y promete ser una de las más emocionantes, con sorpresas y dinámicas dentro de la casa que mantendrán a la audiencia al borde de la pantalla.

La cadena también dio a conocer que Jimena Gállego y Javier Poza regresarán como conductores del programa. Ambos cuentan con experiencia previa al frente del reality y su retorno ha sido bien recibido por el público, que valora la química que tienen en pantalla.

POSIBLE ELENCO DE LA SEXTA TEMPORADA

Aunque Telemundo no ha confirmado oficialmente a los participantes, en redes sociales circula una lista filtrada que genera expectativa entre los fans. Se trata de un elenco diverso, con celebridades de distintas nacionalidades, lo que refleja el alcance internacional de la televisora. Los nombres que se mencionan son:

  • Oriana Marzoli
  • Rodner Figueroa
  • Ignacia Michelson
  • Paco Pizaña
  • Alexander Torres
  • Massad Altamimi
  • Lyn May
  • Félix Arroyo
  • María Raquenel
  • Austin Palao
  • Romina Marco
  • Celinee Santos
  • Tadeo Fernández
  • Yina Calderón
  • Imelda Tuñón
  • Carolina Tejera
  • Roberto Valdez
  • Taina Pimentel
  • Fabián Ríos
  • Michell Roxana
La filtración del posible elenco ha dividido opiniones. Algunos seguidores muestran entusiasmo por ver la convivencia diaria de las celebridades y conocer más sobre su vida personal dentro de la casa, mientras que otros piden cambios en la lista o cuestionan la participación de algunos nombres.

Aunque la fecha exacta de estreno aún no se ha confirmado, los fans pueden seguir avances y contenido exclusivo a través de las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos en redes sociales, donde se han compartido imágenes y clips de temporadas anteriores que han tenido gran aceptación entre la audiencia.

Fernanda Rodríguez
