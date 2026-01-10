Indy, el perro de "Good Boy", gana el premio ASTRA 2026 como Mejor Actor de Terror

En un hecho inédito dentro de la industria cinematográfica, el perro actor Indy fue reconocido como Mejor Actor en una película de terror o suspenso durante los Premios ASTRA 2026, gracias a su papel protagónico en la cinta Good Boy, dirigida por Ben Leonberg.

Nunca antes un animal había ganado una categoría de actuación en estos premios, lo que convierte el triunfo de Indy en un momento histórico para Hollywood y para el cine independiente.

El reconocimiento fue anunciado mediante un video publicado en el canal oficial de los Premios Astra en YouTube, donde Leonberg apareció junto a Indy agradeciendo el galardón.

El director explicó que el género de terror permite romper moldes y explorar nuevas formas narrativas, algo que hizo posible que una historia contada desde la perspectiva de un perro conectara con el público y la crítica.

¿DE QUÉ TRATA GOOD BOY?

Good Boy es una película de terror sobrenatural estrenada en 2025 que sigue a un perro que intenta proteger a su humano de fuerzas oscuras en una granja aparentemente embrujada. La cinta se distingue por estar narrada visualmente desde el punto de vista del propio Indy, una decisión creativa que fue clave para su impacto.

La película se estrenó en México y América Latina en octubre del año pasado y logró recaudar más de 8 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente su presupuesto aproximado de 700 mil dólares.

En Estados Unidos, obtuvo 2.3 millones de dólares en taquilla doméstica, convirtiéndose en el segundo mejor estreno en la historia del estudio IFC.

Tras el éxito comercial y viral de la cinta, el estudio lanzó una campaña para que Indy sea considerado en la temporada de premios, incluso en los Oscar, aunque actualmente las reglas de la Academia solo permiten premiar a actores humanos.

Como parte de esta estrategia, IFC publicó en Variety una carta abierta escrita desde la perspectiva del propio Indy, en tono humorístico pero con un mensaje claro:

"A pesar de mi aclamado papel en Good Boy, se me ha considerado inelegible para la categoría de mejor actor. Al parecer, no soy lo suficientemente buen chico para ustedes".

OTROS ANIMALES RECONOCIDOS EN LA INDUSTRIA DEL CINE

La carta también recordó a otros animales icónicos del cine que jamás fueron reconocidos formalmente, como el cerdito de Babe, el perro-lobo de Colmillo Blanco o Keiko, la orca de Liberen a Willy. Indy cerró su mensaje con una firma simbólica: la huella de su pata.

Aunque los premios para actores animales son raros, sí existen precedentes. En 1939 se creó el premio PATSY, que dejó de entregarse en los años setenta.

En Cannes, el Palm Dog Award reconoce desde 2001 a la mejor actuación canina, y en 2025 fue otorgado a Panda por la película The Love That Remains.

Sin embargo, el triunfo de Indy en los ASTRA 2026 marca un nuevo nivel: por primera vez, un perro compite y gana frente a actores humanos en una categoría de actuación principal.