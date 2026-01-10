Cambian las reglas de la visa americana: Este será el nuevo requisito en 2026

A partir de 2026, el proceso para tramitar la visa americana en México enfrentará uno de sus cambios más relevantes de los últimos años. Las autoridades consulares de Estados Unidos anunciaron un endurecimiento en las reglas del procedimiento, con el objetivo de reforzar los controles migratorios y realizar una evaluación más detallada de cada solicitante.

La principal modificación es que la entrevista presencial será obligatoria para la mayoría de los casos, incluidos sectores que anteriormente estaban exentos por razones de edad.

Este ajuste impactará tanto a quienes solicitan la visa por primera vez como a aquellos que buscan renovarla, y obligará a miles de personas a replantear la forma en que se preparan para el trámite, desde la solicitud de citas hasta la organización familiar para acudir a los consulados.

ESTE SERÁ EL NUEVO REQUISITO EN 2026 PARA LA VISA AMERICANA

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la exención automática de entrevista para dos grupos que históricamente no estaban obligados a presentarse ante un oficial consular:

Menores de 14 años

Personas mayores de 79 años

Hasta ahora, estos sectores podían completar el proceso sin acudir físicamente al consulado en muchos casos. Sin embargo, con las nuevas disposiciones, niños, adolescentes y adultos mayores deberán asistir a la entrevista consular, salvo en situaciones muy específicas que serán evaluadas caso por caso.

Con esta medida, el gobierno estadounidense busca reforzar la revisión individual de cada solicitud. La entrevista presencial vuelve a colocarse como una pieza central del proceso, ya que permite a los funcionarios consulares verificar información, aclarar dudas y detectar posibles inconsistencias en los datos proporcionados.

Esto implica que incluso personas que ya han tenido visa anteriormente podrían ser llamadas a entrevista, aun cuando cumplan con los criterios tradicionales de renovación, ya que la decisión final quedará en manos de la autoridad consular.

Algunas categorías especiales, como ciertos tipos de visas oficiales o diplomáticas, podrían mantener esquemas distintos. Además, en casos muy específicos de renovación reciente, el consulado podría optar por no exigir la entrevista, pero no será una garantía automática.

Las autoridades han sido claras en señalar que ningún solicitante debe asumir que está exento, ya que el sistema puede requerir la entrevista incluso si se cumplen requisitos que antes permitían evitarla.