Golden Globes 2026: "K-Pop Demon Hunters" triunfa como Mejor Película Animada

La animación volvió a brillar en los Golden Globes 2026. Durante la 83ª edición de los premios otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la cinta "K-Pop Demon Hunters", dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se consagró como Mejor Película Animada, convirtiéndose en la gran ganadora de su categoría.

El anuncio se realizó en la ceremonia celebrada en el hotel Beverly Hilton, donde se destacó el valor artístico y narrativo de la producción, respaldada por Netflix. El filme, codirigido por la cineasta coreana Maggie Kang y el productor estadounidense Chris Appelhans, continúa disponible en la plataforma de streaming.

La edición 2026 de los Golden Globes volvió a colocar a la animación en un lugar central, priorizando la experiencia cinematográfica entre sus nominadas. Aunque la mayoría de los títulos competidores fueron estrenos en salas de cine, "K-Pop Demon Hunters" sobresalió como una producción original para streaming, marcando un hito dentro de la categoría.

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA ANIMADA EN LOS GOLDEN GLOBES 2026:

Arco (Neon)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle (Ufotable)

Elio (Disney)

K-Pop Demon Hunters ( Netflix )

( ) Little Amélie or The Character of Rain (GKIDS)

Zootopia 2 (Disney)

GANA TAMBIÉN EL GLOBO DE ORO POR MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Además del reconocimiento a la animación, la película también destacó en el ámbito musical. El tema "Golden", incluido en la banda sonora de K-Pop Demon Hunters, se alzó con el Globo de Oro a Mejor Canción Original, una de las categorías más esperadas de la premiación.

EJAE SE CONMUEVE AL RECIBIR EL PREMIO

Al subir al escenario, la cantante y compositora EJAE se mostró visiblemente conmovida, quebrándose en varias ocasiones durante su discurso. "Estar aquí no se siente real", expresó entre lágrimas mientras recibía la ovación del público.

La artista compartió que desde niña trabajó durante diez años para convertirse en idol de K-pop, enfrentando constantes rechazos que cuestionaban su voz. "Me dijeron que mi voz no era lo bastante buena y me sentí decepcionada. Me apoyé en las canciones y en la música para seguir", relató.

Con estos reconocimientos, "K-Pop Demon Hunters" reafirma el peso de la animación y la música dentro de la industria cinematográfica, consolidando su impacto en una de las premiaciones más importantes del cine internacional.