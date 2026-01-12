De los Golden Globes a los Oscar: Posibles ganadores, sorpresas e incógnitas de los próximos premios

La temporada de premios entró oficialmente en terreno decisivo tras la ceremonia de los Golden Globes, que volvió a funcionar como el primer gran termómetro rumbo a los Premios Oscar 2026.

Con los Critics Choice Awards, el National Board of Review, el Palm Springs Film Festival y el tradicional top 10 del American Film Institute atrás, el panorama comienza a despejarse, aunque todavía quedan varias incógnitas importantes antes de que la Academia revele sus nominaciones el próximo 22 de enero.

Entre los nombres que dominan la conversación aparecen pesos pesados del cine contemporáneo como Paul Thomas Anderson con Una batalla tras otra, Chloé Zhao con Hamnet, Ryan Coogler con Los pecadores y Guillermo del Toro con su esperada adaptación de Frankenstein.

´UNA BATALLA TRAS OTRA´ FRENTE A ´HAMNET´

Todo apunta a que este podría ser, por fin, el año de Paul Thomas Anderson. Tras 11 nominaciones previas sin victoria, Una batalla tras otra se ha impuesto con contundencia en prácticamente todos los premios de la temporada, consolidándose como la favorita en las categorías principales.

Su lectura política de la novela Vineland, de Thomas Pynchon, conecta directamente con el clima social estadounidense, un factor que suele pesar en la Academia.

La única rival real sería Hamnet, de Chloé Zhao, ganadora del Globo de Oro a mejor película dramática.

Sin embargo, pese al prestigio de la directora y a la sensibilidad de la adaptación de la novela de Maggie O´Farrell, su triunfo en los Oscar parece menos probable frente al "huracán Anderson".

´SIRAT´ Y UNA CATEGORÍA INTERNACIONAL MUY COMPETIDA

La excelente recepción internacional de Sirat, de Oliver Laxe, prácticamente le garantiza una nominación, pero no la estatuilla.

El premio en los Globos de Oro a El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, ha cambiado el tablero, desplazando incluso a Un simple accidente, de Jafar Panahi.

A esto se suma Valor sentimental, de Joachim Trier, que podría lograr un número récord de nominaciones para una producción no estadounidense.

LA INCÓGNITA DE ´LOS PECADORES´

Durante meses fue la gran favorita del año. Los pecadores destaca por su arriesgada mezcla de terror, música blues y crítica social.

Se espera que Ryan Coogler obtenga múltiples nominaciones, con posibilidades reales en guion original y banda sonora, ya premiada en los Globos, pero su camino en las categorías principales parece más limitado.

´FRANKENSTEIN´ Y EL DOMINIO TÉCNICO

Guillermo del Toro apunta a arrasar en las categorías técnicas. Fotografía, diseño de producción, maquillaje, efectos especiales y dirección de arte parecen terreno fértil para su propuesta gótica.

Su principal competencia será Avatar: Fuego y cenizas, en una batalla directa entre la artesanía visual de Del Toro y la espectacularidad tecnológica de James Cameron.

K-POP DEMON HUNTERS

Las guerreras del K-Pop se consolidó como fenómeno cultural tras ganar dos Globos de Oro. En un año discreto para la animación, el Oscar a mejor película animada parece prácticamente asegurado para la producción de Netflix.

Con el tema principal "Golden", la animación ganó terreno más allá del cine, convirtiéndose en un éxito mundial que batió récords en las listas de popularidad y un himno para nuevas generaciones que será muy díficil de vencer en la contienda de Mejor Canción.

EL AÑO DE TIMOTHÉE CHALAMET

Si hay una carrera que parece definida, es la de mejor actor. Timothée Chalamet ha ganado prácticamente todo gracias a Marty Supreme, superando a rivales de peso como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Wagner Moura o Jeremy Allen White.

Salvo sorpresa mayúscula, la estatuilla parece tener ya nombre y apellido.

Los Golden Globes dejaron claro que el camino hacia los Oscar 2026 está más trazado que nunca, aunque, como siempre, Hollywood se reserva el derecho a sorprender hasta el último momento.