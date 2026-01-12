  • 24° C
Farándula

Muere Mario Cid a los 93 años: fue actor de "El Santo" y padre de Mara Escalante

Se le recordará por ser el primer actor en dar vida al icónico personaje de El Santo en la pantalla grande

Ene. 12, 2026
Destacó por su versatilidad en géneros que iban de la acción a la comedia.

El cine mexicano se ha vestido de luto al confirmarse la muerte de Mario Cid a los 93 años, actor y guionista reconocido como una de las figuras representativas del Cine de Oro nacional y recordado por ser el primer actor en dar vida al icónico personaje de "El Santo" en la pantalla grande.

Además, fue padre de la comediante Mara Escalante, quien hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), lo que generó una ola de condolencias y mensajes de solidaridad dentro del gremio artístico. Colegas y seguidores han destacado la importancia de su trayectoria y el impacto que tuvo en distintas etapas del cine mexicano.

Hasta ahora, la familia ha optado por mantener reserva en torno a las causas de su muerte, pero seguidores han expresado apoyo a Mara Escalante quien es ampliamente conocida por su trabajo en "María de todos los Ángeles" y por personajes como "Doña Lucha".

SU TRAYECTORIA MARCÓ ÉPOCA

Mario Cid, cuyo nombre completo era Mario Chávez García Cid, nació el 27 de junio de 1932 en Tampico, Tamaulipas. Su incursión en el cine comenzó en 1957 con una participación no acreditada en Al compás del rock and roll, dando inicio a una carrera que se extendería por más de seis décadas.

Como actor, formó parte de producciones emblemáticas como "Locos peligrosos (1957)","El águila negra en la ley de los fuertes (1958)", "Refifi entre las mujeres (1958)", "Santo contra el cerebro diabólico (1961)" y "El tigre de Santa Julia (1974)", destacando por su versatilidad en géneros que iban de la acción a la comedia.

Paralelamente, desarrolló una sólida carrera como guionista, con trabajos en películas como "El Judas en la frontera (1989)", "Esta y l´otra con un solo boleto (1983)" y "El vuelo de la muerte (1991)", aportando a la construcción narrativa del cine popular mexicano.

Su vigencia artística se mantuvo hasta años recientes, participando en proyectos como "Ahí te encargo a mi mamá (2021)", lo que confirmó su compromiso con el cine hasta la última etapa de su vida.

