VIDEO | Juve 3D habla sobre casa mal construida y responde a críticas en redes sociales

El creador de contenido Juve 3D compartió un nuevo video desde la Riviera Maya donde aborda los avances de un proyecto de construcción con problemas y responde a las críticas que han surgido en redes sociales sobre su trabajo y reputación profesional.

CAPACITACIÓN Y TRABAJO EN LA RIVIERA MAYA

En el video, Juve aclara que su viaje no fue de vacaciones, sino a una convención para capacitarse y traer nuevos conocimientos sobre materiales, productos, procesos de instalación, pinturas y recubrimientos, con el objetivo de ofrecer el mejor contenido a sus seguidores.

El arquitecto también explicó que, debido a este evento, se interrumpió temporalmente la programación habitual, lo que ha generado especulaciones sobre la casa que mostró en videos anteriores. Señaló que en breve se reuniría con el cliente para decidir cómo iniciar los trabajos de reparación, incluyendo la demolición de mosaicos mal instalados, plafones y galvatejas, presentando un presupuesto estimado para ello.

CRÍTICAS Y RUMORES EN REDES SOCIALES

Juve 3D se refirió a la aparición de cuentas que cuestionan su trabajo, incluyendo algunas que incluso buscan difundir información personal falsa sobre él. En el video, el arquitecto pidió a sus seguidores que no dieran crédito a rumores sobre su vida personal y destacó que su objetivo es documentar un caso real para concienciar sobre prácticas abusivas de pseudo profesionales que lucran con la ignorancia de los clientes.

El creador reconoció errores propios y subrayó que no busca ser un ejemplo perfecto, sino mostrar cómo enfrentar problemas reales en construcción y cómo se deben corregir. Recalcó que su labor consiste en defender a quienes depositan su confianza y recursos en profesionales, y que la exposición mediática que enfrenta le obliga a actuar con mayor cuidado y responsabilidad.

IMPACTO DEL CASO Y MENSAJE FINAL

Juve resaltó que este tipo de casos no son aislados y que hay muchas personas en el país que enfrentan situaciones similares. Afirmó que su compromiso es continuar levantando la voz y documentando estas problemáticas para que otros aprendan y puedan protegerse. Concluyó enviando un mensaje de valentía y responsabilidad a sus seguidores, recordando que, aunque las críticas y las dificultades son parte del camino, su objetivo es transformar su alcance mediático en beneficio de quienes más lo necesitan.

Desde la Riviera Maya, Juve 3D finalizó el video con un fuerte abrazo para sus seguidores y la promesa de seguir compartiendo contenido útil y real sobre construcción y arquitectura.