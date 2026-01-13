Juez ordena arresto de 30 horas contra Alfredo Adame por incumplir medidas de protección

El actor y conductor Alfredo Adame, quien recientemente volvió a los reflectores tras ganar el reality show La Granja VIP, enfrenta un nuevo episodio legal que podría complicar su situación judicial.

Este lunes 12 de enero de 2026, un juez ordenó que el también polémico personaje del espectáculo cumpla con un arresto de 30 horas, luego de que, presuntamente, incumpliera medidas de protección dictadas a su favor en un proceso iniciado por su expareja, la influencer Magaly Chávez.

RELACIÓN ENTRE ALFREDO ADAME Y MAGALY CHÁVEZ

La relación entre Alfredo Adame y Magaly Chávez fue ampliamente difundida en medios de espectáculos y redes sociales. Ambos aparecieron juntos en entrevistas y programas televisivos, hasta que su ruptura dio paso a una confrontación pública marcada por acusaciones, descalificaciones y declaraciones cruzadas.

De acuerdo con la defensa de la influencer, esta escalada mediática derivó en una demanda presentada contra Adame por los presuntos delitos de difamación y violencia de género, lo que llevó a que un juez dictara medidas de protección que el actor debía acatar.

JUEZ ORDENA ARRESTO DE 30 HORAS

La información fue dada a conocer por la propia Chávez a través de un comunicado emitido por su equipo legal, en el que se detalla que la sanción fue ordenada tras una audiencia celebrada en la capital del país, donde se expusieron nuevos señalamientos contra el actor.

En el comunicado difundido por el equipo legal de Magaly Chávez se señala que, durante la audiencia del lunes, el juez de control César Augusto Mendoza Salazar resolvió:

"Imponer un arresto de 30 horas al agresor Alfredo Adame, tras los señalamientos expuestos por los abogados".

La resolución se da, según la defensa, luego de acreditar que el actor habría incumplido de manera reiterada las restricciones que le fueron impuestas previamente.

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El documento agrega que, durante la audiencia, la Asesoría Jurídica de Magaly Chávez informó al juez sobre presuntos desacatos constantes por parte del actor, entre ellos declaraciones públicas realizadas en distintos medios de comunicación.

"Se hicieron del conocimiento los incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas, destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima", se lee en el comunicado.

Aunque no se precisan los espacios ni las fechas exactas en las que se habrían realizado dichos comentarios, la defensa sostiene que estas conductas constituyen reincidencia.

PODRÍA ENFRENTAR UN PROCESO PENAL

El equipo legal de la influencer advierte que la situación podría escalar a un proceso penal en caso de que Alfredo Adame continúe con declaraciones ofensivas o agresiones públicas.

"En caso de que reincida en tales agresiones en cualquier medio de comunicación hacia Magaly Chávez, la autoridad judicial ahora ordenará se le inicie un proceso penal cuya máxima sanción podría ser años tras las rejas", señala el texto.

En los próximos días, elementos de la policía capitalina deberán cumplimentar la orden judicial para arrestar a Adame y presentarlo ante la autoridad correspondiente para que cumpla con las 30 horas de arresto ordenadas.

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha emitido una postura pública sobre la orden judicial ni sobre los señalamientos realizados por su expareja y su equipo legal.