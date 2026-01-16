Día Internacional de The Beatles: ¿Por qué se celebra cada 16 de enero a la banda que cambió el mundo?

Cada 16 de enero, millones de fanáticos alrededor del mundo celebran el Día Internacional de The Beatles, la banda británica que redefinió la música popular, la cultura juvenil y la industria del entretenimiento.

A más de seis décadas de su separación, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr siguen sonando vigentes, actuales y sorprendentemente frescos. No es nostalgia: es historia viva.

¿POR QUÉ SE CELEBRA A THE BEATLES CADA 16 DE ENERO?

La razón por la que esta fecha se eligió para homenajearlos es concreta y simbólica, pues el 16 de enero de 1957 se inauguró The Cavern Club, el mítico recinto ubicado en Mathew Street, Liverpool, que se convertiría en el epicentro del nacimiento del fenómeno beatle.

Aunque el club albergó a otras leyendas como The Rolling Stones o Elton John, su nombre quedó para siempre ligado a The Beatles.

La banda debutó en ese escenario el 9 de febrero de 1961, cuando aún Pete Best era el baterista. Los conciertos formaban parte de las llamadas Lunch Sessions, presentaciones al mediodía en las que el grupo tocaba por apenas cinco libras.

Poco importaba el pago: lo esencial era tocar, hacerse escuchar y pulir un sonido que pronto conquistaría al mundo. Entre 1961 y 1963, The Beatles ofrecieron 292 conciertos en The Cavern Club, un número que hoy suena a leyenda… porque lo es.

Fue también en ese lugar donde los descubrió Brian Epstein, su primer mánager, quien los encaminó hacia la fama global.

Su último show en el club ocurrió el 3 de agosto de 1963, cuando ya eran estrellas internacionales y habían lanzado Please Please Me, con canciones que hoy son clásicos universales como “Love Me Do”.

Además del 16 de enero, existen otras fechas clave para recordar a The Beatles: el 6 de julio de 1957, cuando Lennon y McCartney se conocieron; el 6 de junio de 1962, día en que George Martin se convirtió en su productor; y el propio 9 de febrero de 1961, su debut en The Cavern.

Celebrar el Día de The Beatles no es solo recordar una banda, es reconocer el impacto cultural de cuatro jóvenes de Liverpool que, con guitarras, melodías inolvidables y una creatividad desbordada, cambiaron para siempre la historia de la música. Y sí, como buen clásico, suena mejor cada año.