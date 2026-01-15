¿Giran orden de aprehensión a Gaby Spanic? La actriz cuenta toda la verdad

La actriz venezolana Gaby Spanic volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de revelar que enfrentó una orden de aprehensión tras arribar a un aeropuerto en México, procedente de Estados Unidos. La protagonista de La usurpadora relató que autoridades intentaron detenerla por un presunto caso relacionado con tráfico de estupefacientes, acusación que negó de forma contundente y que, según su versión, se originó por un malentendido en la aduana.

El testimonio de la actriz, retomado en entrevista por Milenio, generó sorpresa entre sus seguidores y abrió el debate sobre lo ocurrido durante su llegada al país.

¿QUIÉN ES GABY SPANIC?

Gaby Spanic es una actriz y cantante venezolana con una larga trayectoria en la televisión latinoamericana. Alcanzó fama internacional gracias a su papel doble en la telenovela La usurpadora, donde interpretó a Paulina y Paola Bracho, un personaje que la consolidó como una de las villanas y protagonistas más recordadas del melodrama.

A lo largo de los años ha participado en diversas producciones, realities y proyectos musicales, manteniéndose vigente en el medio artístico y en redes sociales.

¿QUÉ OCURRIÓ AL LLEGAR A MÉXICO?

De acuerdo con el relato de la actriz, el incidente se presentó al momento de pasar por la aduana mexicana. Ahí fue retenida por autoridades que señalaron que llevaba consigo supuestas sustancias ilícitas, lo que derivó en un intento de detención.

Spanic aseguró que en ningún momento intentó ingresar drogas al país y que todo se debió a una interpretación incorrecta de los artículos que transportaba en su equipaje.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO: UN VIDEO EN INSTAGRAM

La actriz explicó que días antes había realizado una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde se le observaba fumando cigarros de hierbas. Según detalló, estos productos no contienen nicotina ni sustancias prohibidas.

Sin embargo, considera que ese video influyó en la percepción de las autoridades durante la revisión de su equipaje. Incluso, relató que fue señalada de manera ofensiva y que se le indicó que dichos cigarros podían ser considerados como droga, algo que negó en repetidas ocasiones.

EL TEMA DE LOS IMPUESTOS Y LA MERCANCÍA

Otro punto clave del altercado fue el cobro de impuestos. Gaby Spanic afirmó que el personal de aduana intentó cobrarle alrededor de 600 dólares por dos paquetes de cigarros que, según ella, tenían un valor aproximado de 30 dólares cada uno.

Ante lo que consideró un cobro excesivo, decidió no ingresar la mercancía a México y dejarla en el aeropuerto, con la intención de evitar que la situación se complicara. Pese a ello, el conflicto no se resolvió en ese momento.

LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA ACUSACIÓN

Según el testimonio de la actriz, después de dejar los productos se giró una orden de aprehensión en su contra, bajo el argumento de que intentaba ingresar droga al país. Spanic aseguró que esta acusación no tenía fundamento y que, aun tras explicar lo sucedido, persistió la intención de detenerla.

GABY SPANIC HABLA DE ACOSO

Visiblemente afectada, la actriz afirmó que no se considera una persona problemática y sostuvo que lo ocurrido no fue un simple error administrativo. Desde su punto de vista, se trató de un intento deliberado de perjudicarla y humillarla públicamente.

Incluso comparó este episodio con una experiencia pasada en la que, según dijo, decenas de elementos acudieron a su domicilio con la intención de intimidarla, lo que reforzó su percepción de persecución.

Hasta el momento, Gaby Spanic no ha informado que exista un proceso legal abierto en México derivado de este incidente, aunque su testimonio sigue generando reacciones y cuestionamientos en redes sociales.