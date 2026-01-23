Chris Pratt abre la puerta a su regreso a Jurassic World, pero con una condición clave

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Chris Pratt es uno de los pocos actores que logró dar un giro radical a su carrera y consolidarse como una figura indispensable en el cine de grandes franquicias. Tras varios años sin papeles protagónicos relevantes, el actor encontró el éxito con Guardianes de la Galaxia y, casi de manera paralela, con Jurassic World, saga que lo colocó en la cima de la taquilla mundial y lo convirtió en un rostro reconocido a nivel global.

Durante algún tiempo, Pratt dio a entender que su etapa dentro del universo jurásico había llegado a su fin. Sin embargo, recientes declaraciones han reavivado el interés de los fans, pues el actor no descarta volver a interpretar a Owen Grady, uno de los personajes más emblemáticos de la trilogía moderna. Eso sí, el regreso no sería automático ni garantizado.

CHRIS PRATT ABRE LA PUERTA A SU REGRESO A JURASSIC WORLD CON UNA CONDICIÓN CLAVE

En entrevista con el podcast Happy Sad Confused, Chris Pratt se mostró abierto a sumarse a la nueva era de Jurassic World, actualmente encabezada por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali. Aunque la franquicia avanza con nuevos protagonistas, el actor aseguró que la posibilidad de regresar existe, siempre y cuando se respeten los cimientos narrativos de las películas anteriores.

“Quizá haya una posibilidad. Amo al personaje, al equipo y a la gente de Universal Pictures. Sería increíble volver, pero tendría que ser de una manera que honre las historias que ya contamos”, afirmó.

Owen Grady es un exmilitar de la Marina de Estados Unidos que se convierte en etólogo, experto en comportamiento animal. A diferencia de otros personajes de la saga, su relación con los dinosaurios está basada en el respeto y la comprensión, particularmente con Blue, la velocirraptor con la que establece un vínculo único. Este enfoque fue clave para que el personaje conectara con el público.

La última vez que se vio a Owen fue en Jurassic World: Dominio, donde, tras sobrevivir al desastre de Biosyn, finalmente logra establecer una vida junto a Claire, dejando atrás la constante persecución y el caos. Para Pratt, ese arco narrativo tiene un cierre sólido, por lo que cualquier regreso tendría que justificarse con una historia realmente poderosa.

A nivel comercial, la presencia del actor no es menor. Las tres películas protagonizadas por Pratt superaron los 1,000 millones de dólares en taquilla mundial, mientras que Jurassic World: Renace recaudó 869 millones. Aunque esta cifra es destacable, Universal podría ver en el regreso de Owen Grady una oportunidad para devolver a la franquicia a su máximo esplendor.