MrBeast confirma regalo de 1 millón de dólares durante el Super Bowl 2026

El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto del año, también se ha consolidado como el escaparate publicitario más poderoso del planeta. Para la edición de 2026, uno de los anuncios promete ir más allá del marketing tradicional y convertirse en un fenómeno global: el youtuber MrBeast anunció que regalará 1 millón de dólares en plena transmisión del Super Bowl LX, en una estrategia que busca romper récords de audiencia e interacción.

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, confirmó que esta dinámica formará parte de una colaboración con la empresa tecnológica Salesforce, en lo que ha sido descrito como una de las alianzas más ambiciosas entre el mundo digital y la televisión tradicional. El anuncio se transmitirá el 8 de febrero de 2026, fecha en la que se disputará el Super Bowl LX.

MRBEAST REGALARÁ 1 MILLÓN DE DÓLARES DURANTE EL SUPER BOWL 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales, MrBeast reveló que visitó las oficinas corporativas de Salesforce para afinar los detalles de la campaña. En el material, el creador de contenido deja claro que pidió total libertad creativa para desarrollar un anuncio que destaque entre los costosos comerciales del Super Bowl.

"Lo único que voy a decir es que si ves este anuncio del Super Bowl, podrías hacerte millonario", afirmó el youtuber, desatando una ola de expectativas entre sus seguidores.

El único requisito impuesto por Salesforce fue la inclusión de algunos de sus productos dentro del spot publicitario, condición que MrBeast aceptó sin reparos, asegurando que el resultado será uno de los anuncios más memorables del evento.

ASÍ PODRÁS PARTICIPAR

Hasta el momento, los detalles específicos del reto no han sido revelados. Lo que sí se sabe es que uno de los espectadores que vea el comercial durante la transmisión del Super Bowl será seleccionado para ganar el millón de dólares. Las instrucciones para participar se darán a conocer en tiempo real, durante la emisión del anuncio.

Esto significa que simplemente ver el Super Bowl podría convertirse en una oportunidad única para cambiar la vida de algún afortunado espectador.