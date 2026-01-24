Se agotan boletos de BTS en México: ARMY arrasa en minutos la venta para los tres conciertos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La expectativa por los conciertos de la banda surcoreana BTS en la Ciudad de México alcanzó su punto máximo este 24 de enero, cuando miles de fans intentaron asegurar su lugar en el Estadio GNP Seguros.

IMPACTO Y DEMANDA DE LOS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO

Sin embargo, la alta demanda volvió a imponerse: los boletos para las tres fechas de la gira "ARIRANG" se agotaron en cuestión de minutos, confirmando el impacto y la vigencia del grupo surcoreano en el país.

La venta general comenzó a las 9:00 de la mañana a través de Ticketmaster y, en menos de 40 minutos, la plataforma mostró el mensaje que muchos temían y otros celebraban:

"¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado."

El anuncio generó una oleada inmediata de reacciones en redes sociales. Mientras algunos fans celebraban haber conseguido entradas, otros expresaron frustración por no lograr boletos para los conciertos programados los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Aun así, el resultado dejó claro que BTS mantiene un poder de convocatoria histórico en México, consolidándose como uno de los actos internacionales más exitosos en taquilla.

SITUACIÓN LEGAL Y PREOCUPACIÓN POR LA REVENTA DE BOLETOS

Desde la preventa del 23 de enero, exclusiva para personas con Army Membership, comenzaron a circular alertas sobre la reventa. Sitios no autorizados, como Viagogo, llegaron a ofrecer boletos con precios que alcanzan hasta los 120 mil pesos, cifras muy por encima de los precios oficiales establecidos por OCESA y Ticketmaster.

Esta situación ha generado preocupación entre los fans y autoridades, ya que la Ley Para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX, en su Artículo 33, prohíbe explícitamente la reventa de boletos.

A diferencia de las preventas con horarios escalonados, durante la venta general los accesos para las tres fechas se liberaron al mismo tiempo, lo que provocó que las localidades disponibles se agotaran casi de inmediato en todas las secciones.

El regreso de BTS a México tiene un significado especial. La última presentación del grupo en el país fue en 2017, durante KCON México en la Arena Ciudad de México.

Estos conciertos también marcan su retorno a los escenarios tras la pausa anunciada en 2022 para proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Como parte de esta nueva etapa, BTS lanzará su próximo álbum titulado "Arirang" el 20 de marzo, material que da nombre a la gira mundial prevista hasta 2027.

Aunque no se han anunciado nuevas fechas en México, las Army ya han hecho sentir su voz en redes sociales, solicitando más conciertos durante su estancia en el país.