Farándula

El "Chabelo rockero" roba sonrisas durante concierto en el FAOT 41

La actuación de Rocío Banquells en el FAOT 41 se vio acompañada de una curiosa anécdota protagonizada por su guitarrista.

Ene. 26, 2026
El "Chabelo rockero" roba sonrisas durante concierto en el FAOT 41

Un momento inesperado y divertido se vivió durante el concierto de Rocío Banquells en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT 41), cuando el público no pudo evitar notar un detalle que rápidamente se volvió tema de conversación: el guitarrista que acompañaba a la intérprete tiene un gran parecido físico con Chabelo.

imagen-cuerpo

Entre canción y canción, las miradas, risas y comentarios comenzaron a surgir entre los asistentes, quienes bromearon con la idea de que "el amigo de todos los niños" había regresado a los escenarios, esta vez en versión rockera, guitarra en mano y con evidente talento musical.

El momento se convirtió en una anécdota simpática de la noche, sumándose a la atmósfera cercana y festiva que caracteriza al FAOT, donde además de grandes voces y conciertos memorables, también hay espacio para la sorpresa y el buen humor.

Así, el festival no solo regaló música y nostalgia con Rocío Banquells, sino también un instante viral que arrancó sonrisas y comentarios entre el público asistente.

imagen-cuerpo
Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

