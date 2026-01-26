¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl 2026? Horario para México y Estados Unidos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Super Bowl 2026 tendrá como protagonistas a Seahawks y Patriots, quienes se enfrentarán el próximo domingo 8 de febrero desde el emparrillado del Levi's Stadium, en Santa Clara, California, para disputar la edición LX del juego más importante de la NFL.

Se trata de un evento que no solo paraliza a Estados Unidos, sino que mantiene la atención de más de 200 millones de espectadores en todo el mundo, incluidos millones de aficionados en México.

Como campeones de sus respectivas Conferencias, New England Patriots (Americana) y Seattle Seahawks (Nacional) vuelven a encontrarse en el máximo escenario del fútbol americano profesional.

Ambos equipos buscan sumar un nuevo Trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas: los Patriots llegan con seis campeonatos, mientras que Seattle persigue apenas el segundo título de su historia, lo que añade un ingrediente extra de tensión y expectativa al duelo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SUPER BOWL LX EN MÉXICO?

En México habrá hasta siete alternativas para seguir el Super Bowl 2026 completamente EN VIVO, tanto por televisión como por streaming. El partido promete ser memorable, con Sam Darnold y Drake Maye intentando imponer condiciones y escribir su nombre en la historia de la NFL.

Día: Domingo 8 de febrero de 2026

Domingo 8 de febrero de 2026 Horario: 17:30 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México )

17:30 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de ) Estadio: Levi's Stadium, Santa Clara, California

CANALES DE TV ABIERTA

Canal 5

Azteca 7

Canales de TV de paga:

ESPN

Fox Sports

STREAMING

Disney +

DAZN (con costo adicional)

(con costo adicional) IzziGo

Sky+

Además, el espectáculo estará garantizado dentro y fuera del campo, ya que el show de medio tiempo será protagonizado por Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del panorama musical global.

¿QUIÉN ES FAVORITO PARA GANAR EL SUPER BOWL 2026?

A menos de dos semanas del kickoff, Seattle Seahawks parte como ligero favorito para coronarse campeón. Hay tres factores principales que podrían inclinar la balanza:

La experiencia de Sam Darnold, que podría marcar diferencia frente a un Drake Maye que disputa su primer Super Bowl. La defensiva de Seattle, que cerró la temporada regular en mejor posición que la de Patriots, aunque New England ha mostrado solidez defensiva durante los playoffs. El apoyo en las gradas, ya que se espera una mayor presencia de aficionados de Seahawks en el Levi's Stadium, aunque Patriots ya ha demostrado saber ganar incluso sin el cartel de favorito.

Todo está servido para un Super Bowl LX cargado de historia, espectáculo y altas expectativas. El domingo 8 de febrero, el mundo del deporte volverá a detenerse.