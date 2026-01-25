Regresan al Súper Tazón Nueva Inglaterra y Seattle

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de su última actuación en un Súper Tazón, los Patriotas de Nueva Inglaterra regresan al juego grande de la temporada. En 2019 conquistaron el título con Tom Brady en los controles y, tras una sequía de seis años, volverán al escenario más importante de la NFL este próximo 8 de febrero, cuando enfrenten a los Halcones Marinos de Seattle en busca del campeonato del Súper Tazón LX.

El estadio de los 49ers de San Francisco será el escenario de este encuentro que concentra la atención del mundo deportivo.

PATRIOTAS VENCEN A DENVER Y SON EL PRIMER FINALISTA

La victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra llegó ante los Broncos de Denver por marcador de 10-7. El equipo más ganador de la NFL, junto con los Acereros de Pittsburgh, con seis títulos, regresa al Súper Tazón con el objetivo de quedarse en solitario como la franquicia con más trofeos Vince Lombardi.

El duelo entre Broncos y Patriotas fue netamente defensivo. Una anotación de siete puntos y un gol de campo en el tercer cuarto fueron suficientes para que Nueva Inglaterra se quedara con el triunfo. Por su parte, Denver anotó siete puntos en el primer cuarto, que resultaron ser toda su producción ofensiva del encuentro.

Los aficionados en el estadio de la Milla vieron frustradas sus aspiraciones de presenciar a su equipo en un nuevo Súper Tazón.

Para la afición de Nueva Inglaterra, acostumbrada a estas instancias cuando Tom Brady era el mariscal de campo, ahora la esperanza recae en Drake Maye. De hecho, la única anotación de los Patriotas fue un acarreo de seis yardas del propio pasador, jugada que encaminó a su equipo al Súper Tazón LX.

HALCONES MARINOS DE SEATTLE, SEGUNDO FINALISTA

Los Rams de Los Ángeles no pudieron contrarrestar el ensordecedor ruido en la casa de los Halcones Marinos de Seattle y terminaron cayendo por marcador de 31-27, otorgando así el segundo boleto al Súper Tazón LX, que se disputará en Santa Clara, California, casa de los 49ers, este próximo 8 de febrero.

Seattle batalló durante el encuentro, pero supo capitalizar los errores de su rival para instalarse en el juego estelar de la temporada. La primera mitad fue muy cerrada y el equipo local se fue al descanso con ventaja de 17-13.

La segunda mitad se mantuvo pareja; ambos equipos anotaron 14 puntos, resultado que permitió a Seattle conservar una ventaja de cuatro unidades, suficiente para asegurar la victoria y el pase al Súper Tazón.

Sam Darnold lanzó para 346 yardas y tres pases de anotación, guiando a su escuadra al triunfo.

En un par de semanas se conocerá al campeón del Súper Tazón LX: si los Patriotas de Nueva Inglaterra conquistan su séptimo título o si los Halcones Marinos de Seattle logran el segundo de su historia.

CADILLAC PRESENTARÁ SU MONOPLAZA EN EL SÚPER TAZÓN

Dentro de los anuncios del Súper Tazón, la nueva escudería de Sergio "Checo" Pérez, Cadillac, realizará la presentación oficial de los autos con los que encarará la temporada 2026.