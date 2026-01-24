Trump confirma que no asistirá al Super Bowl 2026 por Bad Bunny y Green Day: “Soy antiellos”

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El año anterior, Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en funciones en acudir a un Super Bowl, cuando presenció el partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Louisiana Superdome, en Nueva Orleans.

Sin embargo, para la edición de este año, que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el mandatario decidió ausentarse.

TENSIÓN EN ESTADOS UNIDOS POR LEYES ANTIMIGRANTES

La tensión política y social en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Protestas masivas, huelgas y manifestaciones contra las políticas antimigrantes y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han marcado la agenda pública.

En ese contexto, la NFL se prepara para celebrar el Super Bowl LX, un evento deportivo que, lejos de mantenerse al margen, vuelve a colocarse en el centro del debate político.

EL POLÉMICO MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY

La polémica comenzó con el anuncio de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo, una decisión que generó reacciones divididas entre los aficionados, pues algunos celebraron la inclusión de una de las figuras más influyentes de la música latina, y otro sector de la población expresó su rechazo.

Entre las voces críticas destacó la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que no asistirá al Super Bowl 2026. En declaraciones retomadas por The New York Post, explicó que su decisión no responde únicamente a su rechazo hacia los artistas invitados:

“Está demasiado lejos. Lo haría. He estado en muy buenas manos en el Super Bowl. Les caigo bien. Iría si fuera un tramo un poco más corto”, afirmó.

Aun así, reiteró su postura crítica hacia Bad Bunny y también hacia Green Day, banda que tendrá presencia en el evento y que ha manifestado abiertamente su oposición al expresidente. “Soy anti-ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hacen es odioso. Terrible”, sentenció.

La postura de Bad Bunny frente a la política estadounidense ha sido clara. En su álbum Debí tirar más fotos, el cantante puertorriqueño incorporó mensajes que apelan a la reivindicación de Puerto Rico y de América Latina, cuestionando la relación histórica con Estados Unidos.

En el video de la canción Nuevayol, una voz que imita a Trump ofrece una disculpa a la comunidad migrante, mensaje que fue duramente criticado por el propio mandatario y su base política.

POSTURA POLÍTICA DE GREEN DAY

Por su parte, Green Day mantiene una trayectoria marcada por la crítica política. Desde American Idiot, la banda ha cuestionado distintos gobiernos estadounidenses y, en la coyuntura actual, ha reforzado su postura anti-Trump.

Recientemente, el vocalista Billie Joe Armstrong expresó su apoyo a las protestas contra las deportaciones en Minnesota, deslindándose públicamente de la agenda MAGA.

Así, el Super Bowl LX se perfila no solo como el evento deportivo más importante del año, sino como un escenario donde música, política y tensiones sociales volverán a cruzarse, incluso sin la presencia del presidente en las gradas.