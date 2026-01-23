Joven talento de Sonora apunta a la élite del basquetbol mundial

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El talento deportivo de Sonora vuelve a destacar a nivel nacional. Catalina Rocha Gutiérrez, estudiante de PrepaTec Campus Ciudad Obregón, fue convocada a la Preselección Nacional Femenil de Basquetbol 2025, un paso clave en el proceso para integrar la Selección Mexicana que competirá en la Copa del Mundo FIBA U17 en 2026.

La joven atleta recibió el reconocimiento tras su sobresaliente desempeño en competencias regionales y nacionales, lo que le valió la invitación oficial por parte de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (Ademeba). La notificación fue entregada por el director de Ademeba Sonora, Cristóbal Vargas Ibarra, en un momento especial compartido con su madre.

Catalina expresó su emoción por este nuevo reto, señalando que representa el resultado de años de esfuerzo, disciplina y constancia dentro y fuera de la cancha.

TRAYECTORIA QUE TRASCIENDE FRONTERAS

A pesar de su corta edad, la basquetbolista cuenta con una amplia experiencia competitiva. Ha sido considerada en tres procesos de preselección en categorías superiores a la suya y logró subir al podio nacional de Ademeba en 2023, durante una competencia celebrada en Culiacán, Sinaloa.

Su desarrollo deportivo también la ha llevado a participar en torneos internacionales de alto nivel, como el Festival Internacional de América 2025 en Bogotá, Colombia, así como el Encuentro Latinoamericano de Baloncesto en La Habana, Cuba, experiencias que —asegura— han marcado su crecimiento personal y deportivo.

FORMACIÓN LOCAL CON PROYECCIÓN NACIONAL

Catalina entrena en Ciudad Obregón y forma parte del Club Garras de Basquetbol Jr., donde se desempeña bajo la guía de su entrenador Jorge Alberto Rocha Rincón. Gracias a su versatilidad, compite en categorías mayores, destacando en posiciones como ala-poste y tiradora.

Además, integra el equipo de básquetbol Borregos del Tec Campus Ciudad Obregón, participando activamente en eventos deportivos escolares. La estudiante asegura que el respaldo institucional le ha permitido mantener un equilibrio entre el alto rendimiento deportivo y su formación académica.

DISCIPLINA FAMILIAR COMO BASE DEL ÉXITO

Con más de una década dedicada al basquetbol, Catalina creció en un entorno profundamente ligado al deporte. Su padre tuvo una carrera profesional en la duela, mientras que su madre destacó a nivel universitario, convirtiéndose ambos en pilares fundamentales de su desarrollo.

La joven entrena hasta cinco horas diarias y mantiene rutinas estrictas que combinan estudio, preparación física y fortaleza mental. Antes de cada partido, encuentra motivación en la música y en un mensaje que la acompaña desde siempre: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

METAS CLARAS RUMBO AL FUTURO

En el corto plazo, Catalina buscará consolidarse dentro del proceso de la Preselección Nacional, con la mira puesta en competencias internacionales que podrían llevarla a Europa. A largo plazo, aspira a obtener una beca universitaria y continuar su carrera en el basquetbol profesional fuera de México.

Finalmente, la joven deportista envió un mensaje de motivación a quienes persiguen un sueño en el deporte: aseguró que la disciplina, la constancia y una actitud positiva son claves para salir adelante y abrir nuevas oportunidades.