  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
Deportes

Charros pega primero al arrancar la Final de la LMP

Jalisco vence 6-2 a Tomateros de Culiacán a domicilio

Ene. 21, 2026
Charros busca el bicampeonato y ser México 1 en la Serie del Caribe 2026.
Charros de Jalisco no respetó la jerarquía de Manny Barreda en la Liga Mexicana del Pacífico y lo atacó muy temprano en el encuentro, fabricándole un par de carreras en la misma primera entrada alta para tomar una ventaja que ya no perdería.

Con esta victoria, Charros de Jalisco toma la delantera en la Final de la LMP.

Benjamín Gil por fin pudo ganar un juego de Final a Lorenzo Bundy, quien venía de superarlo en la Serie Final de la Liga Mexicana de Beisbol, barriéndolo con los Diablos Rojos del México, entonces manejando a los mismos Charros de Jalisco.

La novena jalisciense pisó la registradora en par de ocasiones en la primera entrada alta; sin embargo, Tomateros respondió en la parte baja y se hizo presente en la pizarra con una carrera para poner el marcador momentáneo 2-1.

En la segunda entrada alta, Jalisco volvió a pisar la registradora y sumó una carrera más para colocar el marcador 3-1. Tomateros respondió nuevamente y anotó una carrera para acercarse 3-2. Fue en la parte alta de la tercera entrada cuando Charros puso tierra de por medio al fabricar tres carreras más, dejando el marcador definitivo 6-2.

LANZADORES DEL PARTIDO 

Por Charros abrió Ronald Medrano, quien salió sin decisión tras una labor de cuatro entradas completas, en las que aceptó cuatro imparables, dos carreras, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a tres rivales. Le auxiliaron cinco lanzadores más, entre ellos César Gómez, quien se apuntó la victoria tras lanzar una entrada y un tercio.

Por Tomateros de Culiacán abrió Manny Barreda, quien cargó con el descalabro luego de lanzar dos entradas completas, en las que permitió cinco imparables y seis carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a dos contrarios. Le siguieron cuatro lanzadores más.

Este jueves continúa la Serie Final. Por Tomateros de Culiacán lanzará Luis Cessa en busca de empatar la serie, mientras que Charros de Jalisco, con la intención de regresar a casa con dos victorias, enviará al montículo a Manny Bañuelos. El juego dará inicio en punto de las 7:05 de la noche.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

