Tomateros exige boleto a niños mayores de un año para la Final de la LMP y desata polémica

A pocas horas del inicio del primer juego de la Final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, el club guinda generó una fuerte controversia al anunciar que todos los niños mayores de un año deberán contar con boleto para ingresar al estadio.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado publicado la tarde de este martes, en el que Tomateros señaló que, para la serie final, "todos los niños requieren boleto para el ingreso a los juegos, excepto los menores de un año", argumentando que la medida busca garantizar la seguridad y un mejor control de los asistentes.

AFICIONADOS PROTESTAN

El anuncio no cayó bien entre la afición, principalmente porque se hizo cuando los boletos ya estaban agotados. En redes sociales, varios seguidores expresaron su molestia al señalar que tenían planeado asistir con sus hijos pequeños sin adquirir un boleto adicional, tal como se permitió durante la temporada regular y la primera fase de los playoffs.

La inconformidad creció al considerar que muchos niños de dos o tres años no ocupan asiento, ya que suelen sentarse en brazos de sus padres. Por ello, numerosos usuarios comenzaron a etiquetar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), solicitando su intervención y argumentando que el club debió informar esta política con mayor anticipación.

SE ESPERA UN LLENO TOTAL

El Estadio Tomateros, con capacidad cercana a los 20 mil espectadores, espera un lleno total para los juegos 1 y 2 de la serie final. Sin embargo, la decisión del club no solo ha generado descontento entre parte de la afición, sino que también abrió la puerta a la reventa, ya que algunos vendedores comenzaron a ofrecer boletos a precios más elevados de lo habitual.

El primer duelo de la Final entre Tomateros y Charros está programado para iniciar a las 19:10 horas, tiempo del Pacífico. Los lanzadores abridores anunciados son Ronald Medrano por parte del equipo dirigido por Benjamín Gil y Manny Barreda por los Charros, comandados por Lorenzo Bundy.