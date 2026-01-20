Super Bowl 60: IA revela qué equipo es favorito para ganar el título de la NFL

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La definición del Super Bowl 60 está cada vez más cerca y la inteligencia artificial ya proyecta qué equipo tiene mayores probabilidades de coronarse campeón.
Antes de las Finales de Conferencia, modelos estadísticos basados en datos históricos, rendimiento reciente, salud del roster y simulaciones matemáticas revelan un panorama competitivo entre Seahawks, Rams, Patriots y Broncos.
FINAL DE LA NFC: SEAHAWKS VS RAMS
Los Seattle Seahawks llegan como el equipo más sólido del grupo. Poseen la mejor defensa en puntos permitidos y vienen de un triunfo dominante 41-6 ante San Francisco. Además, el Lumen Field ofrece una de las localías más intimidantes de la NFL en postemporada.
Los LA Rams apuestan a la experiencia de Matthew Stafford y al diseño ofensivo de Sean McVay, apoyados por Puka Nacua y Davante Adams. Sin embargo, el desgaste físico tras un duelo de tiempo extra y la vulnerabilidad contra el ataque terrestre son factores negativos ante un rival que controla ritmos y golpea temprano.
- Probabilidad de avanzar al Super Bowl (IA):
Seattle Seahawks: 56.52%
FINAL DE LA AFC: BRONCOS VS PATRIOTS
En la AFC, la lesión del quarterback Bo Nix complica el panorama para Denver. Aunque los Broncos cuentan con una élite defensiva líder en capturas y la ventaja de la altitud, la falta de continuidad ofensiva reduce su techo competitivo.
Los New England Patriots, en cambio, llegan con una defensa que presiona y un Drake Maye que ha mostrado temple en finales cerrados, lo que podría ser decisivo.
- Probabilidad de ganar la AFC (IA):
New England Patriots: 67.74%
FAVORITO DE LA IA PARA GANAR EL SUPER BOWL 2026
Según los modelos de Inteligencia Artificial, antes de disputarse las Finales de Conferencia las probabilidades reales de ser campeón son:
- Seattle Seahawks: 37.35%
- LA Rams: 28.32%
- New England Patriots: 26.33%
- Denver Broncos: 8%
Con defensa dominante, juego terrestre eficiente y localía, Seattle se perfila como el rival a vencer, aunque Rams y Patriots siguen cerca y podrían alterar el guion del próximo 8 de febrero en el Levi´s Stadium.