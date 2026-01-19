  • 24° C
Deportes

Rayados recibirá esta millonaria cantidad por salida de Berterame

Monterrey tendrá que compartir una parte del dinero con el Atlético de Madrid que aun tiene derechos sobre el jugador

Ene. 19, 2026
La directiva encabezada por José Antonio Tato Noriega, dio luz verde al movimiento.
Rayados de Monterrey concretó una de las salidas más importantes y controvertidas de su plantel. Esta tarde se ha confirmado que Germán Berterame dejará al club para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami, equipo donde milita Lionel Messi, en una operación que ya solo falta se haga oficial.

La salida del delantero argentino naturalizado mexicano se venía cocinando desde hace semanas. La directiva encabezada por José Antonio "Tato" Noriega analizó la oferta y finalmente dio luz verde, considerando que era atractiva tanto para el jugador como para la institución.

UNA TRANSACCIÓN MILLONARIA

La cantidad que recibirá Rayados por el cambio de Beterame será de 174 millones de pesos, luego de que el traspaso se cerrara en 15 millones de dólares, de los cuales Monterrey obtendrá el 65 por ciento, mientras que el 35 restante corresponde al Atlético de Madrid, club que aún conservaba parte de sus derechos.

El periodista deportivo Willie González adelantó que el dinero llegará este mismo día a las arcas del club. Aunque Rayados no recibe el monto total de la operación, la cifra representa un ingreso importante para la planeación deportiva de cara a los próximos torneos.

Berterame se va de Monterrey como uno de sus goleadores más grandes y con proyección de selección nacional rumbo al Mundial de 2026. Ahora, el atacante buscará un nuevo reto en la MLS, motivado también por la influencia directa de Messi quien se dice, tuvo mucho que ver en la negociación.

César Leyva
