Boletos de la Mexico City Series 2026 se agotan en minutos tras ponerse a la venta

Este día se pusieron a la venta los boletos para la Mexico Series 2026, protagonizada por los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona y se agotaron en menos de una hora, lo que reafirma a México como uno de los mercados internacionales más fuertes para la Major League Baseball (MLB).

La venta general, realizada a través de Ticketmaster, duró apenas minutos. Con el Estadio Alfredo Harp Helú como sede y una capacidad cercana a los 20 mil aficionados por juego, la oferta fue rápidamente superada por la demanda, un fenómeno que ya se ha vuelto recurrente en las series de temporada regular que la MLB organiza en la capital del país.

UNA SERIE DE ALTA EXPECTATIVA

Desde 2023, cuando los Padres enfrentaron a los Gigantes de San Francisco, y posteriormente en 2024 con la serie entre Astros de Houston y Rockies de Colorado, el interés del público ha ido en ascenso.

Cada nueva edición ha reducido el margen de acceso para los aficionados y ha elevado el valor percibido del espectáculo, consolidando estos encuentros como eventos de alta demanda.

Las redes sociales reflejaron el impacto de la venta. Mientras numerosos aficionados expresaron frustración por no lograr completar la compra pese a conectarse desde el inicio, otros celebraron haber asegurado sus entradas para los juegos del 26 y 27 de abril de 2026, fechas que ya se perfilan como uno de los momentos deportivos más esperados del año en la CDMX.

MLB está de regreso con juegos de temporada regular.

La venta de boletos para la Mexico City Series ? entre D-Backs y Padres comienza el 19 de enero.

¿Con quién vas a ir? pic.twitter.com/Pk2ruQq4Sp — MLB México (@MLB_Mexico) January 14, 2026

LOS PARTIDOS SERÁN TELEVISADOS

Para la MLB, el mensaje es que México responde. La liga ha catalogado al país como un mercado estratégico fuera de Estados Unidos, y la rapidez con la que se agotan los boletos funciona como un termómetro real del crecimiento del beisbol de Grandes Ligas en territorio mexicano.

Aunque quienes no consiguieron entradas podrán seguir los juegos por televisión o plataformas digitales.