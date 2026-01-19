  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Boletos de la Mexico City Series 2026 se agotan en minutos tras ponerse a la venta

La MLB ha catalogado al país como un mercado estratégico fuera de Estados Unidos

Ene. 19, 2026
El evento se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú.
El evento se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Este día se pusieron a la venta los boletos para la Mexico Series 2026, protagonizada por los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona y se agotaron en menos de una hora, lo que reafirma a México como uno de los mercados internacionales más fuertes para la Major League Baseball (MLB).

La venta general, realizada a través de Ticketmaster, duró apenas minutos. Con el Estadio Alfredo Harp Helú como sede y una capacidad cercana a los 20 mil aficionados por juego, la oferta fue rápidamente superada por la demanda, un fenómeno que ya se ha vuelto recurrente en las series de temporada regular que la MLB organiza en la capital del país.

UNA SERIE DE ALTA EXPECTATIVA

Desde 2023, cuando los Padres enfrentaron a los Gigantes de San Francisco, y posteriormente en 2024 con la serie entre Astros de Houston y Rockies de Colorado, el interés del público ha ido en ascenso.

Cada nueva edición ha reducido el margen de acceso para los aficionados y ha elevado el valor percibido del espectáculo, consolidando estos encuentros como eventos de alta demanda.

Las redes sociales reflejaron el impacto de la venta. Mientras numerosos aficionados expresaron frustración por no lograr completar la compra pese a conectarse desde el inicio, otros celebraron haber asegurado sus entradas para los juegos del 26 y 27 de abril de 2026, fechas que ya se perfilan como uno de los momentos deportivos más esperados del año en la CDMX.

LOS PARTIDOS SERÁN TELEVISADOS

Para la MLB, el mensaje es que México responde. La liga ha catalogado al país como un mercado estratégico fuera de Estados Unidos, y la rapidez con la que se agotan los boletos funciona como un termómetro real del crecimiento del beisbol de Grandes Ligas en territorio mexicano.

Aunque quienes no consiguieron entradas podrán seguir los juegos por televisión o plataformas digitales.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Rayados recibirá esta millonaria cantidad por salida de Berterame
Deportes

Rayados recibirá esta millonaria cantidad por salida de Berterame

Enero 19, 2026

Monterrey tendrá que compartir una parte del dinero con el Atlético de Madrid que aun tiene derechos sobre el jugador

Con gol de Paradela Cruz Azul le gana a Puebla en el Cuauhtémoc como local
Deportes

Con gol de Paradela Cruz Azul le gana a Puebla en el Cuauhtémoc como local

Enero 17, 2026

La Máquina dominó el encuentro aprovechando una expulsión temprana de un jugador del equipo visitante

¿Cuándo se jugará la final de la LMP 2025-2026 entre Tomateros y Charros?
Deportes

¿Cuándo se jugará la final de la LMP 2025-2026 entre Tomateros y Charros?

Enero 17, 2026

Benjamín Gil y Lorenzo Bundy se vuelven a enfrentar en una final tras haberse visto las caras en la Serie del Rey de la LMB