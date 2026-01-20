¿Adiós al Mundial 2026? Gilberto Mora sale de la Selección Mexicana por lesión

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, no formará parte de la Selección Mexicana en los próximos partidos amistosos contra Panamá y Bolivia debido a problemas físicos.

El mediocampista de 17 años, quien había sido convocado para los microciclos preparatorios del Tri, ha tenido que abandonar la concentración por molestias musculares persistentes que afectan su rendimiento.

El jugador del Club Tijuana, que había mostrado un notable crecimiento en la Liga MX, era visto como una de las apuestas interesantes para el proceso rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, su camino con la Selección Mexicana se ve frenado de manera inesperada.

La FMF informa: pic.twitter.com/aKpiqQn2J6 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) January 19, 2026

UNA BAJA QUE PONE EN DUDA SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL 2026

La baja de Mora, confirmada por la Federación Mexicana de Futbol, ha alterado la convocatoria del Tri justo cuando el director técnico busca probar nuevos elementos de cara a futuras competiciones.

Aunque su participación en estos encuentros de preparación se ha visto suspendida, Gilberto Mora ahora se enfocará en su recuperación física, con la esperanza de volver a ser considerado tanto por su club como por la selección nacional en los próximos compromisos.

Este revés no solo afecta sus expectativas inmediatas, sino que pone en duda su inclusión en las próximas convocatorias para el Mundial 2026, un torneo que representa la gran oportunidad para muchos de los jóvenes talentos del futbol mexicano.