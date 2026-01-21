  • 24° C
Deportes

Raúl Jiménez podría regresar al América tras el Mundial 2026: la directiva ya lo analiza

El jugador finaliza contrato al término de la próxima temporada, lo que abriría la puerta para que llegue como agente libre

Ene. 21, 2026
Su llegada podría tener impacto en lo deportivo y mediátivo.

El posible regreso de Raúl Jiménez al Club América está generando alta expectativa en el futbol mexicano. Aunque todavía no existe una negociación formal, distintos reportes señalan que la directiva azulcrema ya analiza la incorporación del delantero como una apuesta estratégica a mediano plazo.

La información fue adelantada por el periodista Rubén Rodríguez, quien aseguró que el América contempla seriamente repatriar al atacante mexicano, actualmente jugador del Fulham de la Premier League.

Jiménez finaliza contrato al término de la próxima temporada, lo que abriría la puerta para que llegue como agente libre.

Desde la directiva americanista consideran que la llegada de un futbolista con la jerarquía y experiencia internacional de Raúl Jiménez tendría un impacto inmediato, tanto en lo deportivo como en lo mediático.

El objetivo sería reforzar al equipo para competir con mayor solidez en Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf.

EL PLAN DEL AMÉRICA PARA REFORZARSE

En el corto plazo, la directiva encabezada por Santiago Baños prioriza sumar un equipo que aporte creatividad y mayor generación de juego, uno de los aspectos que más se han señalado como áreas de oportunidad al inicio del torneo.

Además, el club trabaja en la posible incorporación de dos refuerzos procedentes de Palmeiras:

  • Raphael Veiga, mediocampista con llegada al área y capacidad goleadora, considerado una figura del futbol brasileño.
  • Mauricio Magalhães, mediocampista ofensivo brasileño-paraguayo, destacado por su visión y dinamismo.

Estas operaciones dependerán de la liberación de plazas de extranjero, por lo que el América analiza posibles salidas de jugadores que no han cumplido con las expectativas.

César Leyva
César Leyva
