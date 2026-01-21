Visa FIFA Pass 2026: cómo solicitarla paso a paso para viajar a Estados Unidos por el Mundial

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con la llegada del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, se espera un flujo sin precedentes de aficionados hacia las sedes estadounidenses.

Para facilitar el ingreso de quienes ya cuentan con boletos oficiales, la FIFA y el gobierno de Estados Unidos implementaron la Visa FIFA Pass 2026, un mecanismo que agiliza el proceso tradicional de solicitud de visa.

La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer los pasos para acceder a este beneficio, el cual no sustituye la visa regular, pero sí ofrece prioridad administrativa a los solicitantes que acrediten su asistencia al torneo.

¿CÓMO SOLICITAR LA VISA FIFA PASS 2026?

Si tienes boletos para el Mundial 2026 y aún no cuentas con visa para ingresar a Estados Unidos, debes seguir este procedimiento:

Inicia sesión o crea una cuenta en FIFA.com Completa el formulario FIFA Pass Realiza el trámite regular de visa estadounidense Selecciona el país desde el cual harás la solicitud Llena el formulario DS-160 Paga la tarifa correspondiente Agenda tu cita para la entrevista en la embajada o consulado Indica "Sí" cuando te pregunten si cuentas con boletos para el Mundial 2026

Una vez que el sistema valide la información y confirme la posesión de boletos oficiales, el solicitante podrá acceder a una entrevista prioritaria.

¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EE. UU.



Si compraste un boleto directamente a la FIFA, ahora puedes optar por el FIFA... pic.twitter.com/hCxnttlJyj — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 21, 2026

¿CÓMO FUNCIONA Y CUÁL ES SU VIGENCIA?

Tras su aprobación, la Visa FIFA Pass 2026 funciona igual que una visa tradicional. El viajero deberá presentar su documentación en el punto de entrada a Estados Unidos, donde las autoridades migratorias verificarán que no existan irregularidades.

Hasta el momento, no se ha especificado la vigencia de este mecanismo. Se desconoce si estará limitada al periodo del Mundial o si se otorgará por plazos más amplios, como ocurre con otras visas estadounidenses, que pueden ser válidas desde un año hasta diez.