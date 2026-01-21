  • 24° C
Deportes

Visa FIFA Pass 2026: cómo solicitarla paso a paso para viajar a Estados Unidos por el Mundial

No sustituye la visa regular, pero sí ofrece prioridad administrativa a los solicitantes que acrediten su asistencia al torneo

Ene. 21, 2026
Conoce todos los detalles sobre este beneficio para quienes asisten al Mundial en Estados Unidos.
Con la llegada del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, se espera un flujo sin precedentes de aficionados hacia las sedes estadounidenses.

Para facilitar el ingreso de quienes ya cuentan con boletos oficiales, la FIFA y el gobierno de Estados Unidos implementaron la Visa FIFA Pass 2026, un mecanismo que agiliza el proceso tradicional de solicitud de visa.

La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer los pasos para acceder a este beneficio, el cual no sustituye la visa regular, pero sí ofrece prioridad administrativa a los solicitantes que acrediten su asistencia al torneo.

¿CÓMO SOLICITAR LA VISA FIFA PASS 2026?

Si tienes boletos para el Mundial 2026 y aún no cuentas con visa para ingresar a Estados Unidos, debes seguir este procedimiento:

  1. Inicia sesión o crea una cuenta en FIFA.com
  2. Completa el formulario FIFA Pass
  3. Realiza el trámite regular de visa estadounidense
  4. Selecciona el país desde el cual harás la solicitud
  5. Llena el formulario DS-160
  6. Paga la tarifa correspondiente
  7. Agenda tu cita para la entrevista en la embajada o consulado
  8. Indica "Sí" cuando te pregunten si cuentas con boletos para el Mundial 2026

Una vez que el sistema valide la información y confirme la posesión de boletos oficiales, el solicitante podrá acceder a una entrevista prioritaria.

¿CÓMO FUNCIONA Y CUÁL ES SU VIGENCIA?

Tras su aprobación, la Visa FIFA Pass 2026 funciona igual que una visa tradicional. El viajero deberá presentar su documentación en el punto de entrada a Estados Unidos, donde las autoridades migratorias verificarán que no existan irregularidades.

Hasta el momento, no se ha especificado la vigencia de este mecanismo. Se desconoce si estará limitada al periodo del Mundial o si se otorgará por plazos más amplios, como ocurre con otras visas estadounidenses, que pueden ser válidas desde un año hasta diez.

César Leyva
César Leyva
