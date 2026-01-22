México vence a Panamá con autogol en amistoso rumbo al Mundial 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La selección mexicana inició su calendario de partidos de enero con una victoria sufrida de 0-1 ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández, en un amistoso internacional que marcó el primer compromiso del Tri en 2026.

El único gol del encuentro llegó en tiempo de compensación gracias a un autogol de Richard Peralta, tras un centro de Jesús Gallardo, en un duelo donde México dominó pero volvió a mostrar carencias ofensivas.

MUCHO "CHIVAS" EN LA ALINEACIÓN DE AGUIRRE

El equipo dirigido por Javier Aguirre presentó una alineación con fuerte presencia de jugadores de Chivas y los debuts de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, quienes generaron expectativa en su estreno con la camiseta nacional.

Panamá, por su parte, alineó un combinado alternativo con jóvenes y suplentes, apostando al orden defensivo y al contragolpe.

Desde el arranque, México impuso condiciones con mayor posesión y presión alta. Aunque generó varias aproximaciones en el primer tiempo, incluido un gol anulado por fuera de lugar y remates peligrosos de Germán Berterame, el Tri no logró concretar.

Panamá resistió bien, cerrando espacios y buscando sorprender con disparos de media distancia.

Richard Ledezma, orgulloso de vestir nuestros colores.



Chéquense #LaReacción, traída por nuestros amigos de @izzi_mx. ?#SomosMéxico



*Publicidad para México* pic.twitter.com/sG5PCMzl58 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

SEGUNDO TIEMPO

En la segunda mitad, el trámite se mantuvo similar pues México controló el balón y realizó múltiples cambios para refrescar el ataque, mientras los canaleros se replegaron con disciplina. Kevin Castañeda, Víctor Guzmán y la ´Hormiga´ González estuvieron cerca de abrir el marcador, pero el arquero panameño y la falta de contundencia mantuvieron el empate.

Cuando el empate parecía definitivo, al minuto 90+2, Jesús Gallardo desbordó por la banda izquierda y envió un centro que terminó en autogol de Richard Peralta, sellando el 0-1 para el Tricolor.