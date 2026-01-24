Charros se pone a un paso del título

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Charros de Jalisco dio un golpe de autoridad y quedó a un solo triunfo de proclamarse campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de imponerse con contundente marcador de 8-0 a Tomateros de Culiacán, para tomar ventaja de 3-0 en la Serie Final y colocarse en la antesala del título y el bicampeonato.

La jugada que marcó el rumbo del encuentro llegó muy temprano. En la parte baja de la primera entrada, Connor Hollis conectó un espectacular cuadrangular con las bases llenas por todo el jardín izquierdo, un batazo que cayó como una losa pesada para el conjunto guinda, que jamás pudo recuperarse del golpe anímico. Con ese grand slam, Charros tomó una ventaja cómoda desde el arranque y comenzó a manejar el partido a su antojo.

Jalisco volvió a pisar el plato en cuatro ocasiones más, anotando carreras de manera escalonada desde la cuarta hasta la séptima entrada, cerrando así una noche redonda para la ofensiva albiazul y dejando la pizarra definitiva en 8-0 ante su afición.

Además de la figura de Hollis, quien fue clave con su batazo de cuatro carreras, destacó Mateo Gil, que tuvo una sólida actuación con el madero al conectar dos imparables y producir una carrera. Otro que brilló fue el segunda base Michael Wielansky, quien se fue de 5-3 en la caja de bateo, siendo un constante dolor de cabeza para el pitcheo visitante.

LANZADORES DEL PARTIDO

Desde la loma, Luis Iván Rodríguez se apuntó la victoria tras una sólida apertura de cinco entradas y un tercio, en las que permitió siete hits, recetó tres ponches y no otorgó bases por bolas. El bullpen hizo su trabajo al completar el encuentro con cuatro relevistas que mantuvieron el cero en la pizarra.

Por Tomateros, el abridor Smith sufrió la derrota con una labor efímera de una entrada y dos tercios, en las que permitió cinco imparables, incluido el cuadrangular de Hollis, además de las cuatro carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a un rival. El relevo tampoco pudo contener a la ofensiva jalisciense.

SIN MAÑANA PARA TOMATEROS

Este domingo, Charros de Jalisco buscará completar la barrida y coronarse campeón enviando al montículo a Luis Payán. Tomateros, sin margen de error, tratará de mantenerse con vida con Aldo Montes como su abridor. El encuentro está programado para iniciar en punto de las 5:00 de la tarde.