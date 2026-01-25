  • 24° C
Charros de Jalisco es bicampeón de la LMP

Barre a Tomateros de Culiacán y será México Rojo en la Serie del Caribe

Ene. 25, 2026
Charros de Jalisco es bicampeón de la LMP

Pagar es corresponder, dice el dicho, y a Benjamín Gil ahora le tocó la otra cara de la moneda. Dirigiendo nuevamente a los Charros de Jalisco, pero ahora en la Liga Mexicana del Pacífico, el estratega logró barrer a los Tomateros de Culiacán en cuatro juegos y proclamarse campeón de la temporada 2025-2026 de la LMP.

Apenas hace algunos meses, Gil cayó en cuatro encuentros ante los Diablos Rojos del México, dirigidos por Lorenzo Bundy, dentro de la Liga Mexicana de Beisbol. En esta ocasión, el destino se invirtió y fue Bundy quien sufrió la barrida a manos de los Charros.

PANORAMA

Dos carreras en la parte baja de la sexta entrada le devolvieron la ventaja a Charros, misma que ya no perderían. Todavía hubo tiempo para anotar una carrera más en la octava entrada baja y así sellar la victoria por pizarra de 8-6, resultado con el que Jalisco conquistó el bicampeonato.

Charros de Jalisco atacó los lanzamientos de Aldo Montes en la parte baja de la cuarta entrada, fabricándole cinco carreras, producción que parecía suficiente para encaminar el título. Sin embargo, Tomateros de Culiacán no estaba dispuesto a entregar el encuentro con facilidad y respondió con seis carreras en la parte alta de la sexta entrada, dándole la vuelta al marcador y tomando una ventaja que ilusionaba con alargar la serie.

No obstante, los Charros reaccionaron de inmediato y en la sexta entrada baja fabricaron dos carreras para recuperar la delantera 7-6. Posteriormente, sumaron una más en la octava baja para dejar cifras definitivas.

CLARIDAD

El abridor de Charros, Luis Payán, salió tras dos entradas y un tercio, dejando el juego cuesta arriba, pero la ofensiva jalisciense lo rescató. El bullpen respondió al desfilar cinco lanzadores más, destacando Miguel Aguilar, quien se quedó con la victoria, mientras que Trevor Clifton se apuntó el salvamento.

Por Tomateros de Culiacán abrió Aldo Montes, quien salió sin decisión luego de una entrada y un tercio. Utilizaron cinco relevistas más, entre ellos Sasagi Sánchez, quien cargó con la derrota.

Con esta victoria, Charros de Jalisco será el representante de México Rojo en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en el Estadio Panamericano del 1 al 7 de febrero. Tomateros de Culiacán participará como México Verde.

Ambas escuadras tendrán algunos días de descanso y esperarán la incorporación de refuerzos en los próximos días, con la mira puesta en conquistar el título caribeño.

JULIÁN ORNELAS, JUGADOR MÁS VALIOSO

En un momento muy emotivo en el Estadio Panamericano, Julián Ornelas recibió el trofeo de Jugador Más Valioso de la Serie Final, de manos de su hermano Tirzo Ornelas.

Julián Ornelas tuvo una gran Serie Final, destacando tanto con el bat como con el guante, siendo pieza clave en el desempeño de su equipo.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

